San Valentino: Phillips offre opere in vendita online per collezionisti millennial

Le offerte sono aperte dal 14 al 22 febbraio, questa guida ai regali curata con cura è progettata per collezionisti esperti, millennial e Gen Z per celebrare la loro ricerca di innovazione e passione per la pop art

In occasione di San Valentino, Phillips presenta My Kawaii Valentine: asta online con opere che esplorano i temi della carineria, della compagnia, dell’autostima, della sessualità e delle raffigurazioni di fiori che sono il classico simbolo dell’amore.

La vendita non include solo dipinti e stampe di artisti richiesti come Yoshitomo Nara, Mr.Doodle, Tomoo Gokita, Katherine Bernhardt ed Edgar Plans, ma offre anche 6 NFT di opere d’arte create da artisti di diversa estrazione tra cui MonoC, Maciej Kuciara , Lili Tae e Pomme Chan. Tra gli NFT in vendita c’è Drowning in Love, il primo NFT al mondo creato da un artista virtuale, MonoC, utilizzando i dati dell’asta in tempo reale. Man mano che arrivano offerte e visualizzazioni per My Kawaii Valentine: un minimo di 100.000 punti dati guiderà gli algoritmi di rendering dell’NFT. Ciò significa che l’andamento di ogni lotto durante l’asta influenzerà direttamente la forma finale della visione artistica di MonoC.

Durante i 7 giorni dell’asta online, Drowning in Love sarà visto come una trasmissione televisiva in diretta incorporata nel sito Web di Phillips, da cui gli spettatori possono assistere al rendering del lavoro da punti dati unici mentre vengono raccolti. Per questa impresa artistica rivoluzionaria, Phillips lavora con l’azienda locale BrandTech di Hong Kong Gusto Collective che ha creato MonoC, così come il principale compositore di Hong Kong Terrence Ma (T-Ma) che ha composto musica di accompagnamento generativa per Drowning in Love, la cui forma finale sarà allo stesso modo essere dettato da un algoritmo basato sui dati. Con un’offerta di apertura di HK$ 1.000, Drowning in Love sarà venduto come un NFT unico 1/1 nel formato di un video (circa 2,5 minuti) il 22 febbraio 2022 al miglior offerente. L’impronta di carbonio dell’opera sarà compensata tramite una donazione ad Agrocortext Forest and Wildlife Conservation in Amazonas, calcolata da Offsetra.

Altri punti salienti della vendita di NFT includono Her Body is Metal dell’artista digitale polacco Maciej Kuciara, che ha stabilito il suo stile e processo artistico, fondendo grafica 3D all’avanguardia con arte tradizionale e estetica di animazione che si traducono in un’esperienza visiva unica. Her Body is Metal è il secondo NFT uscito dalla serie Showtime Universe di Kuciara, il culmine dell’esperienza decennale dell’artista come pluripremiato designer di film di Hollywood, della sua passione per l’arte per tutta la vita e della sua costante ricerca dell’eccellenza artistica e cinematografica. Traendo ispirazione dal suo subconscio, Lili Tae è un’illustratrice con sede a Bangkok che trasferisce le sue esperienze attraverso tratti morbidi e colori rilassanti ma vibranti. Tae’s Love, Me offerto nella vendita di My Kawaii Valentine è ispirato alle riviste di scolarette giapponesi che mostravano ragazze che davano alle loro cotte simpatiche confezioni che sembravano speciali. La ragazza raffigurata in questo pezzo rappresenta tutto l’amore, i doni e i sentimenti che San Valentino ha rappresentato per l’artista.

A sottolineare la vendita c’è anche un’opera unica di Tomoo Gokita, Fake Cezanne #1, che cattura magistralmente l’attitudine all’osservazione dell’acclamato artista giapponese contemporaneo. Come accennato dal titolo della presente opera, la composizione rende omaggio al pittore post-impressionista Paul Cézanne, le cui nature morte sono state a lungo riconosciute come tra le linee di indagine artistica più distinte nella storia della pittura moderna. L’artista newyorkese Gina Beavers è celebre per il suo lavoro incisivo e tattile ispirato alle immagini raccolte da Internet. Dipinto nel 2019, Ultimate Smokey Eye è un ottimo esempio dell’esplorazione dell’artista nell’aspetto performativo dei tutorial di trucco e di come le persone scelgono di ritrarsi online.

Opera in copertina: MonoC – Drowning in Love, 2022 (concept image) 1/1 unico NFT in formato video