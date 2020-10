Samsung, miglior trimestre dal 2018

Il gigante coreano risorge in estate: utile +58%, vendite di smartphone Galaxy +50% – Il lockdown ha favorito gli acquisti tech e ora Samsung entra anche nella partita del 5G, approfittando dello scontro Huawei-Usa.

Mors tua vita mea. Il rivale cinese Huawei vive un momento difficile, preso di mira dagli Usa soprattutto per il 5G, e allora ne approfitta il colosso coreano Samsung, campione delle vendite di smartphone che veniva da un paio d’anni difficili, culminati con le perplessità legate alla crisi da Covid. E invece nel trimestre estivo, da luglio a settembre, Samsung ha visto l’utile – secondo le stime preliminari – salire addirittura del 58% a 9 miliardi di euro. Non solo: nel periodo analizzato l’azienda ha venduto circa 80 milioni di smartphone Galaxy, con una progressione del 50% rispetto al trimestre precedente. Il risultato è attribuibile, secondo gli analisti, a tre fattori: il lockdown ha favorito lo smart working, il che ha determinato un incremento degli acquisti tecnologici; la riapertura delle attività in estate ha riportato molti clienti nei negozi; il “boicottaggio” di Usa e Europa contro Huawei sta avvantaggiando la concorrenza.

Il braccio di ferro tra Washington e Pechino sta infatti spingendo il colosso cinese, campione della tecnologia 5G, ad acquistare sempre più componenti (microchip) sul mercato asiatico, e dunque da Samsung, visto che il presidente Donald Trump ha disposto delle tariffe supplementari anche per l’esportazione – da parte delle tech americane – di quel tipo di prodotti. Inoltre la battaglia del 5G sta penalizzando Huawei, visto che il mondo occidentale ormai non fa mistero di preferire altri operatori, magari i campioni europei Nokia ed Ericsson, ma ora nella partita potrebbe entrare la stessa Samsung, finora rimasta defilata. Ma che proprio a settembre ha piazzato un primo importante colpo: ha venduto all’americana Verizon apparecchi 5G per 6,6 miliardi di dollari.