Sampdoria, Banca Ifis nuovo sponsor per stagione 2021/2022

Banca Ifis diventa lo sponsor principale del Club blucerchiato per tutto il Campionato 2021/2022 e le partite di Coppa Italia. Il marchio sarà anche sulle maglie della Sampdoria Women, la Prima Squadra femminile al suo esordio in Serie A

Banca Ifis punta sullo sport. Dopo una prima esperienza come second jersey sponsor nelle ultime giornate del campionato della stagione 2020/21, l’istituto diventa main sponsor di U.C. Sampdoria per tutta la stagione sportiva 2021/2022. A trent’anni dalla conquista dello storico scudetto, l’istituto accompagnerà la squadra nelle partite della prossima stagione e nei match di Coppa Italia, e sarà al fianco della Sampdoria Women, la Prima Squadra femminile al suo esordio in Serie A.

Nell’accordo è prevista la massima visibilità del logo nella parte centrale della maglia pluripremiata come “la più bella del mondo”. Inoltre, il marchio dell’istituto sarà presente anche sulle maglie e sulle tute di allenamento della Prima Squadra e sulle maglie del team femminile, oltre che nei diversi supporti comunicativi e promo-pubblicitari come led, backdrop, display luminosi e spot.

Infine, nella sponsorizzazione è prevista l’opportunità di engagement ed experience per tutti i dipendenti della Banca e le loro famiglie e occasioni di relazione con il territorio genovese e ligure dove l’Istituto ha un forte radicamento, essendo stato fondato a Genova nel 1983 dall’attuale Presidente Sebastien Egon Fürstenberg.

“Questa partnership con U.C. Sampdoria è un ritorno a casa per la nostra Banca che, proprio a Genova, città in cui io sono nato, ha mosso i primi passi quasi quarant’anni fa – ha spiegato Ernesto Fürstenberg Fassio, Vicepresidente di Banca Ifis -. Sarà un’occasione per rafforzare le relazioni con un territorio importante anche per il nostro business e un’opportunità di condivisione con la comunità di appassionati che sostiene il club blucerchiato. Questo accordo conferma l’impegno di Banca Ifis a sostegno dello sport e dei suoi valori come la perseveranza, lo spirito di squadra e il rispetto dell’avversario che la Sampdoria rappresenta”.

“È motivo di grande orgoglio, per me e per la Sampdoria, che Banca Ifis abbia deciso di apparire sulla maglia più bella del mondo – ha dichiarato Massimo Ferrero, Presidente di U.C. Sampdoria -. Correremo insieme sia con la squadra maschile che con quella femminile. Un istituto di credito è sostanza, il calcio è gioia: così nasce un’idea vincente. Un caloroso ringraziamento al Vicepresidente Ernesto Fürstenberg Fassio e a tutto il suo staff per aver creduto fortemente nel progetto Sampdoria».

Inoltre, quest’anno il Gruppo bancario è Premium Partner delle Classiche italiane del ciclismo 2021 e Official Partner delle Gran Fondo Strade Bianche e Il Lombardia. Banca Ifis ha scelto di supportare il basket con l’Umana Reyer Venezia, i giovani talenti del golf e lo sci, in qualità di National Partner dei Mondiali di Cortina 2021, sostenendo in pista gli atleti e le atlete italiane della FISI.