Salumi da Re: a Polesine Zibello l’appuntamento per gli appassionati della migliore tradizione norcina italiana

La manifestazione organizzata da Gambero Rosso e l’Antica Corte Pallavicina dei fratelli Spigaroli compie dieci anni. Molteplici percorsi tra banchi di assaggio con le migliori specialità della salumeria italiana e altre tipicità gastronomiche

Una tre giorni durante la quale produttori, allevatori, norcini e salumieri, provenienti da tutt’Italia, si incontrano per presentare al pubblico le proprie produzioni norcine e per confrontarsi sui temi caldi del settore: torna da quest’anno in presenza per la gioia dei gastronomi appassionati “Salumi da Re” la manifestazione organizzata da Gambero Rosso e l’Antica Corte Pallavicina dei fratelli Spigaroli a Polesine Zibello (PR) dal 21 al 23 ottobre.

L’evento che torna in presenza permetterà di scoprire il cambiamento che sta vivendo il settore negli ultimi anni. “La salumeria non è sempre uguale a sé stessa – entra nel dettaglio Mara Nocilla, curatrice della guida Grandi Salumi del Gambero Rosso – nelle realtà artigianali evolute e nelle linee premium dell’industria la qualità è cresciuta, si fa un uso minore di additivi e conservanti e stanno aumentando i salumi prodotti con le carni di antiche razze suine per specialità di supernicchia”.

Le tre giornate offriranno molteplici percorsi tra banchi di assaggio con le migliori specialità della salumeria italiana e altre tipicità gastronomiche in abbinamento a vini, birre artigianali e spirits, in esposizione e degustazione nel mercatino del gusto. E ancora, visite al Museo del Culatello e del Masalén, passeggiate alla scoperta del bosco di golena del Po, concorsi, gare e premiazioni e, per chi vuole saperne di più, convegni al Gran Palco del Maiale su temi importanti della salumeria, come il benessere animale e l’impatto ambientale, il packaging eco-friendly, le novità su conservanti e suini neri. Saranno queste le tante punte della stella della tre giorni che quest’anno festeggia i suoi primi 10 anni.

Tre gli appuntamenti da non perdere: la gara di taglio del prosciutto a mano e con la macchina a volano che si terrà domenica 22 ottobre dalle 10,30; nel pomeriggio, alle 15, la premiazione delle migliori salumerie emiliane e italiane; e infine, lunedì 23 ottobre alle 13, la sesta edizione del concorso “Il panino teen-ager: una cosa buona tra le mani”, con panini a base di salumi realizzati dagli studenti degli istituti alberghieri dell’Emilia Romagna e valutati da una giuria composta da allievi e presieduta dal Talent 2023.

Eventi e iniziative collaterali: Street pig food: street food con i derivati del maiale. Mercatino gourmet con stand di norcini, aziende di prodotti e accessori legati alla norcineria. Degustazione di vini, birre artigianali e salumi delle aziende presenti all’evento. Pranzi e cene nel ristorante stellato Antica Corte Pallavicina e nel ristorante del Buon Ricordo Al Cavallino Bianco. Visite al Museo del Culatello e del Masalén. Po Forest: un affascinante percorso a piedi alla scoperta del bosco di golena del Po.