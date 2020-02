Salone del Mobile, l’effetto Cina morde e le disdette fioccano

La paura del coronavirus colpisce anche il salone milanese del design e della casa: già previste 30-35 mila presenze in meno tra i visitatori asiatici su un totale di 220-250 mila

Il Salone del Mobile senza la Cina? Forse sì e forse no, ma già le disdette fanno scendere di circa 30-35mila unità le presenze dei visitatori asiatici, su un totale previsto di circa 220-250mila. Mentre tra gli espositori non sono mai stati presenti aziende cinesi. E, come ha sottolineato Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo Eventi, le esportazioni dell’arredo italiano in Cina valgono ancora un totale in crescita ma non elevato: 440 milioni.

Il grande evento del design e della casa, il più importante a livello mondiale, è stato presentato mercoledì 12 febbraio a Milano, nell’austera Aula Magna dell’Università Cattolica, da Claudio Luti, presidente del Salone. La manifestazione si svolgerà dal 21 al 26 aprile alla Fiera Milano Rho e la presentazione è stata caratterizzata da un’aura minimalista, per niente trionfale, come invece accadeva da anni. Da quando cioè Milano e i suoi Saloni sono diventati il centro dell’innovazione del progetto domestico, delle tecnologie più avanzate nella casa e in cucina e, al tempo stesso, simbolo di uno stile di vita, quello italiano, innegabilmente amato, imitato ed esaltato.

I numeri, dopo l’efficacissima strategia promozionale di FederlegnoArredo FLA Eventi in giro per il mondo (a Shanghai, Mosca, New York…), sono risultati ancora una volta positivi – ha dichiarato Orsini – soprattutto per il comparto dell’Arredo, poiché le esportazioni di questo settore sono arrivate a 14 miliardi di euro, sui 27,7 del fatturato totale. Erano circa 7,6 nel 2018, su un fatturato di 23 miliardi. In totale, il grande distretto del legno ha raggiunto i 42,5 miliardi.

Come ha sottolineato Orsini, è la prima volta che le vendite estere dell’arredo hanno superato quelle del mercato interno, che hanno comunque avuto un grande volano d’affari: il bonus mobili al quale hanno avuto accesso oltre 200mila italiani. “Un volano formidabile per il nostro settore – ha dichiarato – che noi riteniamo sia molto utile portare a Bruxelles”.

E se la bellezza è il tema centrale dell’edizione 2020 del Salone in tutti i suoi diversi comparti, a celebrarla sono state chiamate dieci grandi firme della regia italiana per altrettanti spettacolari cortometraggi che saranno proiettati nella Scatola Magica nel Palazzo Reale fino al 2 maggio. Racconteranno con la suggestione delle immagini la bellezza della creatività e del design italiani.

Il Salone, che comprende in questa edizione la smagliante fiera biennale Eurocucina-FTK (mobili ed elettrodomestici), occuperà l’intera superficie della Fiera, 210mila metri quadri, ospitando oltre 2.200 espositori, dei quali il 25 per cento provenienti dall’estero.