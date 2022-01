Saldi invernali 2022: le date di inizio Regione per Regione

Conto alla rovescia per l’inizio dei saldi invernali – Gli sconti dureranno quasi due mesi e riguarderanno anche l’online – Ecco tutto ciò che c’è da sapere e il calendario completo Regione per Regione

Archiviati i regali di Natale è già arrivato il momento di pensare ai saldi invernali 2022. Gli sconti stanno per iniziare e molti italiani potranno approfittarne per acquistare ciò che serve. Ci sarà giusto il tempo di digerire il pranzo di Capodanno e poi si partirà con Sicilia e Basilicata a fare da apripista.

Nella maggior parte dei casi i saldi invernali 2022 dureranno per quasi due mesi, nel corso dei quali si potranno acquistare una vasta gamma di prodotti: dall’abbigliamento agli elettrodomestici, dai dispositivi Hi-Tech agli accessori per la casa e per la cura della persona. Gli sconti, che nelle ultime settimane arriveranno fino al 70%, non riguarderanno solo i negozi fisici, ma anche l’online, con i grandi marchi che seguiranno le date ufficiali per vendere a prezzi ribassati i propri prodotti. Attenzione in questo caso alle date, perché alcuni siti di e-commerce potrebbero avviare le promozioni con qualche giorno di anticipo.





Ma quando cominciano e quando finiscono i saldi invernali 2022: ecco le date Regione per Regione.

SALDI INVERNALI 2022: IL CALENDARIO COMPLETO

Come detto, le prime regioni a partire saranno Sicilia e Basilicata, dove gli sconti cominceranno addirittura domenica 2 gennaio. Negli altri territori si partirà invece mercoledì 5 gennaio, primo giorno feriale antecedente l’Epifania. Faranno eccezione i comuni turisti e non dell’Alto Adige, dove si partirà l’8 gennaio e il 5 marzo. Ecco il calendario Regione per Regione:

Abruzzo: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Basilicata: domenica 2 gennaio 2022 – mercoledì 2 marzo 2022

Calabria: mercoledì 5 gennaio 2022 – domenica 6 marzo 2022

Campania: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 1 marzo 2022

Emilia Romagna: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Friuli Venezia Giulia: mercoledì 5 gennaio 2022 – giovedì 31 marzo 2022

Lazio: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 15 febbraio 2022

Liguria: mercoledì 5 gennaio 2022 – venerdì 18 febbraio 2022

Lombardia: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Marche: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 1 marzo 2022

Molise: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Piemonte: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 1 marzo 2022

Puglia: mercoledì 5 gennaio 2022 – lunedì 28 febbraio 2022.

Sardegna: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Sicilia: domenica 2 gennaio 2022 – martedì 15 marzo 2022

Toscana: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Umbria: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Valle d’Aosta: lunedì 3 gennaio 2022 – giovedì 3 marzo 2022

Veneto: mercoledì 5 gennaio 2022 – lunedì 28 febbraio 2022

Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina: sabato 8 gennaio – sabato 5 febbraio 2022

Distretto Val Pusteria: sabato 8 gennaio – sabato 5 febbraio 2022

Distretto Val Venosta: sabato 5 gennaio – sabato 2 aprile.

SALDI INVERNALI 2022: CONSIGLI ANTI-TRUFFA

Allo scopo di facilitare gli acquisti e garantire il corretto svolgimento della stagione dei saldi, i negozianti devono rispettare due regole fondamentali:

– Il prezzo originale di ogni prodotto deve essere sempre visibile. Accanto ad esso devono essere indicati la percentuale di sconto e il prezzo scontato.

– Le merci in saldo devono essere esposte in zone separate rispetto a quelle non in saldo, in modo che i clienti non confondano i capi scontati con quelli non scontati.

Confcommercio e Federazione Moda Italia hanno pubblicato un decalogo per fare shopping in maniera conveniente e sicura: