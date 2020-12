Sala si ricandida a sindaco di Milano

Proprio nel giorno in cui si celebra Sant’Ambrogio, patrono della città, Sala scioglie la riserva in un video: “Voglio guidare una nuova trasformazione di Milano”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato che intende presentarsi anche alle prossime elezioni comunali del capoluogo lombardo. “Mi candido a ottenere la vostra fiducia per poter guidare una nuova trasformazione di Milano – ha detto il primo cittadino in un video di quasi cinque minuti pubblicato sui suoi canali social – Come potete capire dalle mie parole non mi candido quindi per completare il lavoro, ma per avviare una nuova fase che sarà difficile, faticosa ma anche (ne sono convinto) che riporterà Milano a essere una città di ispirazione per il nostro Paese, per l’Europa e per il mondo”.

Anche i partiti del centrosinistra ormai davano quasi per scontato che Sala avrebbe comunicato la sua decisione all’inizio del 2021. Il sindaco aveva rimandato l’annuncio più volte, sottolineando come la priorità, in questo momento, fosse dedicare ogni singola energia a far rialzare Milano dall’emergenza Covid.

Poi, proprio nel giorno in cui si celebra Sant’Ambrogio, patrono della città, Sala ha sciolto la riserva: “Sono pronto, sta a voi decidere – ha aggiunto – In questi difficili mesi ho avuto modo di riflettere su cosa vuol dire amministrare politicamente la comunità milanese. Una riflessione che si intrecciava con la consapevolezza di sapere e di dover prendere una decisione relativamente alla mia possibile ricandidatura. In più riprese ho sottolineato che volevo essere totalmente sicuro di avere in me le energie fisiche e mentali indispensabili per impegnarmi altri 5 anni. Ora sento che posso, anzi voglio, farlo. È per questo che ho deciso, alla fine di questa lunga riflessione, di ricandidarmi a sindaco di Milano”.