Saipem vola in Borsa: nuovi contratti per 650 milioni di dollari tra offshore e sviluppo gas

Saipem spicca il volo a Piazza Affari e svetta tra le blue chip, con gli acquisti che trovano terreno fertile per le nuove commesse e dopo il taglio dell’Opec+

Saipem si aggiudica nuovi contratti per un valore complessivo di 650 milioni di dollari e il titolo corre a Piazza Affari. L’attenzione di Saipem per l’E&C offshore e la perforazione offshore insieme alla decisione, a sorpresa o meno, dell’Opec+ di tagliare ulteriormente la produzione di greggio (che va ad aggiungersi ai 2 milioni di bpd tagliati nel meeting di ottobre) stanno premiando il titolo dell’azienda a Piazza Affari, che segna oltre il 4,5%. ll prezzo attuale delle azioni Saipem è 1,447 euro per azione in calo del -5,64% ad un mese e in rialzo del +126,94% a 6 mesi, mentre da inizio anno il titolo ha guadagnato un oltre il 22%, risollevato dal baratro in Borsa dopo l’aumento di capitale.

Per quanto riguarda le commesse, la società si è aggiudicata tre nuovi contratti offshore (Angola, Mare del Nord e Arabia Saudita) e due contratti per front-end engineering design competitivi per progetti di sviluppo del gas. Vediamoli nel dettaglio.

Saipem, il titolo vola in Borsa dopo nuovi contratti offshore

Il primo contratto, spiega una nota, è stato assegnato a Saipem da Azule Energy per il progetto Agogo Full Field Development, uno sviluppo greenfield in acque profonde situato a circa 180 chilometri al largo dell’Angola e a circa 20 chilometri a ovest della FPSO di N’Goma (West Hub), operativo dal novembre 2014. Le attività di Saipem prevedono l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione (Epci) di flowline rigide pipe-in-pipe con strutture sottomarine associate. Saipem mobiliterà la Saipem FDS2, il suo mezzo all’avanguardia per le installazioni offshore.

Il secondo contratto invece è stato assegnato a Saipem da EnQuest per il decommissioning delle infrastrutture esistenti nel campo petrolifero di Heather, situato nel settore britannico del Mare del Nord, a circa 460 chilometri a nord-est di Aberdeen. Il contratto comprende l’ingegneria, la preparazione, la rimozione e lo smaltimento del jacket superiore della piattaforma Heather, attività per cui verrà utilizzata la nave gru semisommergibile Saipem 7000.

Il terzo contratto è stato assegnato nell’ambito del Long Term Agreement con Aramco in Arabia Saudita. Qui Saipem si occuperà dell’ingegneria, dell’approvvigionamento, della costruzione e dell’installazione del topside di una piattaforma offshore e del sistema sottomarino di flessibili, ombelicali e cavi associato.

I contratti a Trinidad & Tobago e in Papua Nuova Guinea

Inoltre, Saipem si è aggiudicata due contratti per front-end engineering design competitivi per progetti di sviluppo del gas. Il primo, assegnato da Shell Trinidad & Tobago, riguarda lo sviluppo del giacimento di gas naturale di Manatee. Il secondo contratto è stato assegnato a Saipem, in collaborazione con PT Tripatra Engineers and Constructors e Daewoo Engineering & Construction Co., da Papua Lng Development. Si tratta dello sviluppo delle strutture upstream per l’alimentazione del progetto di gas naturale Papua Lng in Papua Nuova Guinea.