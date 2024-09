Saipem si aggiudica un contratto offshore in Qatar: due pacchetti per un totale di 4 miliardi di dollari. Il titolo fa +3,25%

La commessa sostiene la produzione del giacimento offshore di gas naturale North Field

Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, si è aggiudicata un nuovo contratto in Qatar del valore di 4 miliardi di dollari per sostenere la produzione del giacimento offshore di gas naturale North Field, situato al largo della costa nord-orientale del paese.

“Questo importante contratto fa seguito al pacchetto EPC per il progetto North Field Production Sustainability Offshore Compression Complexes – [COMP 2], che Saipem si è aggiudicato nell’ottobre 2022 e attualmente in fase di esecuzione. Tale progetto consolida ulteriormente il posizionamento e il track record di Saipem in Qatar” ha detto la società.

Il titolo Saipem a Piazza Affari quota 1,92 euro in rialzo del 3,25%.

Ecco che cosa dovrà fare Saipem al largo del Qatar

Si tratta di un contratto EPC offshore da QatarEnergy LNG per i pacchetti combinati COMP3A & COMP3B. Le attività di Saipem comprendono l’ingegneria, l’approvvigionamento, la fabbricazione e l’installazione di 6 piattaforme, di circa 100 km di condotte sottomarine rigide in lega anticorrosione con diametro di 24 e 28 pollici, di 100 km di cavi compositi sottomarini, di 150 km di cavi in fibra ottica e di diverse altre strutture sottomarine.

“Notizia molto positiva, che evidenzia un forte outlook nel segmento offshore”, commenta Intermonte. La campagna offshore per questo contratto si svolgerà tra il 2026 e il 2028 e che il secondo trimestre del 2024 è stato caratterizzato da una forte raccolta ordini: 5,1 miliardi di euro (book-to-bill pari a 1,5 volte), principalmente grazie ai contratti acquisiti in Angola (progetto Agogo Integr. West Hub da 0,9 miliardi di dollari e progetto Kaminho da 3,7 miliardi di dollari). Nel primo semestre del 2024, invece, l’acquisizione ordini è stata pari a 7,1 miliardi (book-to-bill pari a 1,1 volte). “Con questo contratto l’order intake da inizio anno dovrebbe attestarsi intorno a 12 miliardi”, calcola Intermonte. “Per l’intero esercizio 2024 la nostra attuale proiezione è di 14,2 miliardi che appare oggi piuttosto conservativa. Confermiamo la raccomandazione positiva sul titolo: buy con un target price a 3 euro”.