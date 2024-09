Saipem: nuovo contratto miliardario in Arabia Saudita e il titolo scatta in Borsa 

Dopo la commessa da 4 miliardi in Qatar, la società ha annunciato la firma di un nuovo contratto da 2 miliardi di dollari in Arabia Saudita nell’ambito dell’accordo con Saudi Aramco

Nuovo giorno, nuovo contratto miliardario nel Golfo Persico per Saipem, che scatta a Piazza Affari e a metà pomeriggio registra una delle migliori performance del Ftse Mib con un rialzo del 2,58%.

Saipem: nuovo contratto in Arabia Saudita

A soli tre giorni di distanza dall’annuncio della commessa da 4 miliardi di dollari ottenuta in Qatar, la società ha fatto sapere di aver ottenuto un nuovo contratto offshore da circa 2 miliardi di dollari, stavolta in Arabia Saudita, nell’ambito di un Long-term agreement con Saudi Aramco. Il progetto – sottolinea Saipem in una nota – riguarda lo sviluppo del giacimento di Marjan.

L’aggiudicazione del contratto da parte del gigante italiano è avvenuta al termine di una gara e in seguito al rispetto delle condizioni preliminari richieste. “Le attività di Saipem comprendono l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione di topside e jacket per piattaforme di testa pozzo, di jacket e topside per piattaforma di collegamento, di flowline rigide, di cavi sottomarini compositi e di cavi in fibra ottica”, spiega il comunicato.

Per portare a termine le operazioni Saipem impiegherà la propria flotta offshore, composta da navi di nuova generazione, dotate di sistemi di posizionamento dinamico, oltre a sfruttare tecnologie avanzate di saldatura.

“Il contratto consolida la presenza di Saipem in Arabia Saudita, aggiungendosi ad altre recenti commesse ottenute sempre da Saudi Aramco“, sottolinea Saipem.