Ryanair: utili a doppia cifra, aumentano anche i passeggeri

La compagnia low cost irlandese ha presentato i conti trimestrali che evidenziano dei buoni risultati, nonostante gli scontri con i piloti e le agitazioni che hanno penalizzato il traffico – annunciato anche un piano di buy back azionario.

Lo scontro con i piloti e le cancellazioni di molti voli non hanno pesato sui conti di Ryanair. Anzi, l’ultima trimestrale del 2017 della compagnia aerea low cost ha evidenziato un aumento degli utili a doppia cifra, del +12% a 106 milioni di euro. Malgrado il periodo difficile insomma i passeggeri sono aumentati del 6% (a 30,4 milioni) e il fatturato è salito a 1,4 miliardi di euro (+4%).

La società irlandese ha però anche annunciato di aspettarsi alcune nuove “interruzioni” dei voli a livello locale e un impatto negativo delle turnazioni dei piloti nel corso delle trattative per riconoscere le rappresentanze sindacali in alcuni Paesi in cui il vettore è operativo. Questa prospettiva comunque, ha assicurato il ceo Michael O’Leary, “non modificherà la nostra leadership sui prezzi in Europa o in nostri piani di crescita al 2024”.

Ryanair ha infine annunciato un piano di buy back azionario da 750 milioni di euro. Nonostante questo, secondo quanto riporta Bloomberg, in mattinata il titolo è arrivato a perdere a Dublino il 3,2%.