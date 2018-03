Ryanair: 37 nuove rotte dall’Italia, ecco quali sono

Gli aeroporti interessati sono Milano Bergamo, Bologna, Pisa, Ciampino, Pescara, Napoli, Bari, Brindisi, Palermo, Catania e Cagliari – Ecco le nuove rotte.

Ryanair punta sempre di più sul mercato italiano. La compagnia aerea irlandese ha infatti deciso di incrementare le rotte in partenza dall’Italia a decorrere dal prossimo inverno. Saranno in tutto 37 le nuove destinazioni che si potranno raggiungere dal nostro Paese, sia all’interno del territorio nazionale e all’estero.

In base ai numeri forniti dalla società, l’implementazione consentirà di trasportare un totale di 39 milioni di passeggeri all’anno in 29 aeroporti italiani, con una crescita del 5%.

Da sottolineare che già dall’estate del 2018 saranno disponibili due nuove rotte che partiranno dall’aeroporto di Crotone con destinazione Milano Bergamo (Orio al Serio) e Pisa.

“Siamo lieti di lanciare la più grande programmazione di sempre dall’Italia per l’inverno 2018/2019, con 37 nuove rotte e più voli su 18 rotte esistenti, che permetteranno di trasportare 39 milioni di passeggeri in 29 aeroporti italiani con una crescita del 5%. I clienti e visitatori italiani possono prenotare da oggi le proprie vacanze per la stagione invernale 2018/2019, con tariffe ancora più basse”, ha annunciato oggi, 28 febbraio, il ceo di Ryanair, Michael O’Leary, nel corso di una conferenza stampa.

Ma quali saranno queste 37 nuove rotte?

Da Milano Bergamo si potrà volare verso: Amman, Faro, Tangeri, Palma, Kaunas e Tenerife;

si potrà volare verso: Amman, Faro, Tangeri, Palma, Kaunas e Tenerife; da Bologna si potranno raggiungere: Amman, Kaunas, Alicante, Manchester e Porto;

si potranno raggiungere: Amman, Kaunas, Alicante, Manchester e Porto; da Pisa collegamenti per: Praga e Danzica;

collegamenti per: Praga e Danzica; dall’Aeroporto di Ciampino per: Aqaba, Baden Baden, Palma;

per: Aqaba, Baden Baden, Palma; da Pescara: per Malta e da Venezia per Siviglia, Vilnius, Gran Canaria, Amburgo e Manchester.

per Malta e da Venezia per Siviglia, Vilnius, Gran Canaria, Amburgo e Manchester. da Napoli collegamenti per: Marrakesh e Conpenhagen;

collegamenti per: Marrakesh e Conpenhagen; da Bari: Dublino;

Dublino; da Brindisi: Memmingen e Verona;

Memmingen e Verona; da Palermo: Colonia e Valencia;

Colonia e Valencia; da Catania: Marrakesh e Siviglia;

Marrakesh e Siviglia; da Cagliari per: Baden Baden, Porto, Siviglia, Valencia, Dusseldorf Weeze, Varsavia Modlin.

Parlando di Trapani, l’ad di Ryanair ha confermato la chiusura della base almeno per un altro anno: “Non riapriremo la base quest’estate. Aspettiamo un nuovo bando di gara e vi parteciperemo. Poi in base all’esito, possiamo riattivare le rotte e possiamo ottimisticamente all’estate del 2019”.

Infine, per quanto riguarda le limitazioni ai bagagli da portare a bordo entrate in vigore da pochi mesi e soggette ad indagine da parte dell’Antitrust, O’Leary ha dichiarato che l’Autority “si focalizza un po’ troppo su di noi con 11 investigazioni in 8 anni” mentre “ci sono altre cose che dovrebbero guardare e non questa, che è una questione di policy di una compagnia”. “Se l’Enac ce l’aveva avallata non capisco perché altri non lo facciano”.