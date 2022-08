Roy Lichtenstein, due opere commissionate da Gianni Versace in asta da Phillips

Roy Lichtenstein: Diana and Ajax, una visione intima di due opere di ispirazione greco-romana commissionate da Gianni Versace dalla serie Interiors degli artisti in asta da Phillips New York dal 12 agosto al 6 settembre

La coppia di opere doveva essere appesa nello studio della casa milanese di Versace. Tuttavia, i dipinti finiti, Interni con Diana e Interni con Ajax, rimasero nello studio di Lichtenstein al momento della morte dello stilista nel luglio del 1997.

Fu solo quel dicembre, quando Donatella Versace fu contattata dallo studio dell’artista e informata dell’esistenza dei dipinti.

Donatella Versace li ha poi fatti esporre nella residenza di Versace a New York

L’esposizione delle opere a Southampton è particolarmente adatta in quanto Lichtenstein aveva qui una casa e uno studio, dove ha continuato a sperimentare stili e mezzi diversi dal 1970 fino alla sua morte nel 1997.

L’artista non solo ha vissuto e lavorato a Southampton, ma è stato continuamente ispirato da la comunità locale nel corso della sua carriera. Sia Interior with Diana che Interior with Ajax, con gli iconici punti Benday di Lichtenstein, traggono un’influenza significativa dall’iconografia greco-romana che casualmente è apparsa spesso nelle visioni creative di Lichtenstein e Versace. Sebbene non ci sia una fonte specifica nota per Ajax o Diana utilizzata dall’artista, i soggetti sono immediatamente riconoscibili. Lichtenstein ha catturato la loro essenza, e quindi lo spettatore sente di conoscere automaticamente le immagini in queste opere. L’uso ripetitivo dei punti blu Benday, una caratteristica chiave dell’opera dell’artista, riunisce gli elementi dettagliati di queste suggestive scene d’interni in una vignetta armoniosa. Questa combinazione di elementi nuovi e vecchi presenta le tele come opere incredibili e unificate di uno dei principali maestri moderni americani per il suo amico, Gianni Versace.

Diana, la dea romana virginale della luna e della caccia, fu un soggetto raffigurato più volte da Lichtenstein nei suoi ultimi anni

Spesso estraendo immagini dal proprio archivio di opere, Lichtenstein ha incorporato i suoi primi studi sul profilo di Diana in questo interno, come se avesse aspettato questo momento per mostrarla su una tela finita.

Un motivo greco che ricorda la medusa di Versace

Nella cornice frontale di Interior with Diana, questo motivo greco chiave ricorda il logo Versace: Medusa circondata da un anello con lo stesso design greco, un gioco sull’iconografia dell’antica Grecia e sullo stesso Gianni Versace.

Ajax, eroe greco della guerra di Troia, è in prima linea nella sua tela

Viene immediatamente riconosciuto dal suo profilo classico, dal petto nudo e dall’elmo da guerra greco. Un maestro nel mescolare le arti alte e basse, Lichtenstein giustappone arredi semplici e moderni nello stesso quadro semplice dell’Ajax. Inoltre, sopra la testa di Ajax, ha incluso una piccola natura morta all’interno di una natura morta. Il dipinto di frutta incorniciato ricorda gli annunci stampati altamente grafici e iconici per i quali Lichtenstein era così famoso all’inizio della sua carriera.

Accanto a questi due capolavori, ci sarà una selezione di altri importanti lavori dell’artista tra cui Girl in Mirror, 1964 e Shipyard Girl, 1965.