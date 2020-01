Ronaldo e Lapo Elkann lanciano linea di occhiali CR7

“Ho sempre voluto avere una mia linea”, ha commentato il calciatore della Juventus dopo l’accordo firmato in esclusiva per 5 anni con Italia Independent – Lapo: “Giornata da ricordare”.

La partnership prima o poi doveva arrivare. Due figure di spicco del mondo dell’eyewear ed entrambe legate a Torino ed al pianeta Juve, cioè il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo con il suo brand CR7 e Lapo Elkann, fondatore e direttore creativo di Italia Independent, uniscono la forza dei loro marchi e della loro immagine. Italia Independent e CR7 hanno infatti firmato un accordo esclusivo, su scala globale e per la durata di 5 anni, per la creazione di collezioni eyewear sotto il brand CR7. La prima collezione CR7 Eyewear è stata interamente ispirata e disegnata per Cristiano Ronaldo e verrà svelata, in anteprima mondiale, in occasione di Mido 2020. La collezione sarà disponibile sul mercato nei migliori ottici del mondo e sulle migliori piattaforme e-commerce a partire dalla Primavera/Estate 2020.

“Oggi per me e per tutta Italia Independent – ha commentato Lapo Elkann – è una giornata da ricordare: aver ottenuto la licenza eyewear CR7 è un tassello di straordinaria importanza nel nostro percorso di crescita. Creatività, velocità di esecuzione e sguardo verso il futuro sono i nostri ingredienti, una ricetta che ci ha portati a diventare una realtà in grado di attrarre brand riconosciuti a livello globale. Come CR7, appunto: prima di essere una leggenda del calcio con oltre 700 gol segnati, cinque Champions League alzate al cielo e cinque Palloni d’oro messi in bacheca, Cristiano è innanzitutto un uomo eccezionale. E il fatto di poter lavorare insieme a lui è un qualcosa che mi riempie il cuore di orgoglio e felicità. Non vedo l’ora di iniziare questo progetto insieme, sicuro che da entrambe le parti lavoreremo con enorme passione e perseveranza, valori che Cristiano incarna più di chiunque altro. Spero e sono convinto che insieme a Cristiano e al suo team, ricco di professionalità di eccellenza, svilupperemo altri entusiasmanti progetti insieme”.

“Avere nel nostro portfolio un Brand – ha aggiunto Marco Cordeddu, Amministratore Delegato di Italia Independent – che porta il nome di uno dei campioni più forti di tutti i tempi è per Italia Independent un grandissimo onore, un enorme attestato di fiducia ma al tempo stesso una grande sfida che, sono certo, riusciremo a vincere permettendo ad Italia Independent di conquistare i risultati e le posizioni di mercato a livello globale che merita. Grazie a questo accordo potremo inoltre ulteriormente sviluppare i nostri canali distributivi nei maggiori mercati mondiali facendo leva sia sulle reti tradizionali che sull’enorme potenziale del mercato digitale vista anche la forza della fan base che Cristiano vanta in tutto il mondo”.

Un commento è arrivato anche dallo stesso asso della Juventus, Cristiano Ronaldo: “Sono sempre stato appassionato di occhiali e ho sempre voluto avere una mia linea. Sono davvero entusiasta di collaborare con Italia Independent su questo progetto. Sono molto attento ai dettagli ed ho sempre lavorato duramente per raggiungere la perfezione in tutto quello che faccio. Abbiamo lavorato insieme durante l’ultimo anno sul design e sul processo creativo ed è incredibile come abbiamo condiviso la stessa attitudine e attenzione ai dettagli. Non vedo l’ora che tutti vedano la collezione!”.