Rolex rileva il gigante degli orologi Bucherer e la concorrente Watches of Switzerland crolla alla Borsa di Londra

Watches ha spiegato che l’86enne Jorg Bucherer, nipote del fondatore, non ha eredi e quindi ha deciso di vendere l’azienda a Rolex con cui ha relazioni di lunga data

Watches of Switzerland in netto calo alla Borsa di Londra, perché il mercato teme ricadute sul rivenditore britannico di orologi dall’acquisizione di Bucherer e della sua rete di negozi da parte di Rolex, uno dei suoi principali fornitori annunciata oggi.

Il titolo di Watches of Switzerland attorno alle 11 accusa un calo del 27,3% a 503,75 pence, di gran lunga il peggiore dell’indice Stoxx Europe 600, mentre l’indice Ftse 100 sale dello 0,34%.

Messaggi distensivi non stanno aiutando il titolo

A nulla e’ valsa finora la precisazione da parte della società britannica che non sono attese modifiche ai suoi accordi di distribuzione di orologi Rolex. Per cercare di calmare le acque, in un comunicato di Borsa, Watches ha spiegato che l’86enne Jorg Bucherer, nipote del fondatore, non ha eredi e quindi ha deciso di vendere l’azienda a Rolex con cui ha relazioni di lunga data. “Non si tratta di una mossa strategica di Rolex nella vendita al dettaglio, ma solo della reazione ai problemi di successione di Bucherer”, “non ci sarà un coinvolgimento di Rolex nel business di Bucherer” e “non ci saranno variazioni ai processi di distribuzione di Rolex in seguito all’acquisizione”, tiene a precisare il gruppo britannico, sottolineando di avere ricevuto conferme in questo senso “ai massimi livelli” da parte del management di Rolex.

I dettagli dell’operazione Rolex-Bucherer

Nel comunicato di stamane Rolex ha annunciato di aver rilevato Bucherer, gigante mondiale tra i rivenditori multibrand di orologi. Bucherer è una family company svizzera fondata nel 1888 e presente con circa 100 vetrine in tutto il mondo: 17 in Svizzera, 10 in Germania, una a Vienna, una a Copenhagen, sei a Londra, una a Parigi (il più grande negozio di orologi e gioielli del mondo) e, con il brand Torneau, ne controlla altre 32 negli Stati Uniti. A queste vanno aggiunte molte altre boutique monomarca e i punti vendita di Swiss Lion AG.

L’acquisizione è stata intrapresa, fanno sapere da Rolex, in conseguenza del fatto che, in mancanza di eredi, Jörg Bucherer ha deciso di cedere la società, con la convinzione che questa sarebbe stata la soluzione migliore per i suoi brand (anche Tudor), ma anche per tutti gli altri marchi (sia di orologi sia di gioielli) in vendita nei tanti multimarca e per i dipendenti del retailer. La collaborazione di Rolex con Bucherer risale al 1924 e, attualmente, i modelli della casa della corona sono venduti in 53 negozi della galassia di Bucherer, mentre quelli di Tudor sono presenti in 43.

Bucherer manterrà il suo nome e resterà indipendente

La catena Bucherer conta piu’ di 100 punti vendita in tutto il mondo. Rolex ha affermato che Bucherer manterra’ il suo nome e continuera’ a operare in modo indipendente. L’integrazione di Bucherer in Rolex e’ inoltre soggetta all’approvazione delle autorita’ della concorrenza.

Il gruppo Watches of Switzerland e’ il maggiore rivenditore di orologi di lusso del Regno Unito ed e’ presente anche negli Stati Uniti e in Europa. Al 30 luglio 2023, il gruppo contava un totale di 202 punti vendita, comprese 87 boutique monomarca in collaborazione con Rolex, Omega, Tag Heuer, Breitling, Audemars Piguet, Grand Seiko, Bulgari. Gli analisti di Shore Capital non si attendono per altro ricadute a breve termine dall’operazione che pure apre a Rolex la strada per espandere le vendite dirette. “Con l’ampia rete di vendita al dettaglio di Bucherer, Rolex ha l’opportunita’ di accedere a un mercato di consumatori piu’ ampio e di controllare direttamente una porzione maggiore dei suoi canali di distribuzione”, osservano gli analisti, rilevando anche che c’e’ una limitata sovrapposizione geografica tra Bucherer e Watches of Switzerland, dato che i negozi Bucherer si trovano per lo piu’ nell’Europa continentale, mentre quelli della societa’ britannica si trovano principalmente nel Regno Unito e negli Stati Uniti.