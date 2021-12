Roaming gratis fino al 2032: accordo nella Ue

Il regolamento esistente sarebbe scaduto nel 2022 – Parlamento e Consiglio Europeo hanno trovato un accordo preliminare per estenderlo per altri 10 anni

Le istituzioni dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo che prevede l’estensione per altri 10 anni del regolamento che azzera i costi del roaming. La scadenza slitta dunque dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2032.

Il nuovo regolamento prolungherà il sistema esistente, approvato nel 2015 dopo anni di trattative, e consentirà ai cittadini di continuare a telefonare, mandare messaggi e navigare su internet in altri Paesi dell’Unione Europea senza costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle proprie tariffe nazionali. I consumatori avranno anche diritto alla stessa qualità e velocità di connessione all’estero come nel proprio Paese, ovunque siano disponibili reti equivalenti.





“La politica del roaming a tariffa nazionale ha reso la comunicazione più semplice e meno costosa ogni volta che le persone viaggiano in Europa, non sorprende dunque che si tratti di una delle principali storie di successo del mercato unico digitale. Sono molto lieto che la presidenza slovena abbia raggiunto un accordo politico con il Parlamento europeo in tempo utile per consentire a consumatori e imprese di continuare a beneficiare di questo vantaggio concreto, che fra l’altro sostiene uno dei nostri valori più importanti, ossia la libera circolazione delle persone all’interno dell’UE”, ha affermato Boštjan Koritnik, ministro sloveno della Pubblica amministrazione e presidente di turno del Consiglio europeo.

L’accordo raggiunto oggi dovrà essere approvato da Consiglio e Parlamento europeo. “Per quanto riguarda il Consiglio, il 15 dicembre la presidenza slovena intende sottoporre l’accordo al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) del Consiglio per approvazione”, si legge in una nota. L’approvazione definitiva dell’accordo dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2022.