Risparmio gestito, SocGen: vendere Lyxor o maritarla?

La terza banca francese sta valutando l’opportunità di vendere o di dare in sposa Lyxor, perla del risparmio gestito, e la Borsa di Parigi la premia

Da qualche giorno la terza banca francese, Société Genérale (Socgen), che dall’inizio dell’anno ha perso circa il 20% in Borsa soprattutto dopo il lancio del profit warning di gennaio, si sta rivelando uno dei migliori titoli della piazza di Parigi.

A dare sprint a SocGen in Borsa sono principalmente le voci, nè confermate nè smentite dai vertici della banca, secondo cui – come riferiva ieri Bloomberg – Socgen starebbe seriamente pensando di mettere mano alla sua presenza nel risparmio gestito dove controlla una società di prima grandezza come Lyxor che gestisce masse per 151 miliardi di euro, per metà rapprsentati da Etf (fondi passivi).

La pressione competitiva sul risparmio gestito è però molto forte da quando i leader del settore – BlackRock e Vanguard – hanno tagliando le commissioni ai clienti, innescando una gara al ribasso tra i gestori.

Ecco perchè SocGen starebbe pensando di vendere oppure di accoppiare Lyxor entrando da protagonista nel processo di consolidamento in corso, come avevano pensato di fare nei mesi scorsi anche Deutsche Bank e Ubs, che in effetti hanno avviato colloqui per le nozze, che non hanno però avuto successo.

Una decisione definitiva su Lyxor la terza banca francese non l’ha ancora presa ma la linea esposta dal Ceo, Frederic Oudea, dopo il profit warning di inizio anno è chiara: tagliare costi e vendere asset non strategici per recuperare competitività e fermare il calo degli utili e dei margini. Lyxor ne farà le spese? Lo si capirà presto, ma intanto la Borsa prende nota e premia il titolo SocGen.