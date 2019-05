Rinnovabili, a Milano il confronto sui modelli del futuro

L’XI Workshop Annuale dell’Osservatorio OIR, che si tiene mercoledì 29 maggio di mattina presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo a Milano, discute di come sta cambiando il mercato delle FER – Il programma.

Il mercato delle fonti di energia rinnovabili si appresta a intraprendere un mutamento profondo destinato a mettere in discussione gli attuali modelli di business degli operatori.

Con le prossime aste, l’incentivazione alle rinnovabili è destinata a chiudersi (per sempre?): i produttori FER dovranno quindi affrontare un mercato in grid-parity dove la domanda elettrica non cresce, la concorrenza delle fonti tradizionali è agguerrita e il costo per finanziare gli impianti è destinato ad aumentare.

In questo quadro vi sono anche elementi che fanno ben sperare per il futuro del settore: i consumatori (famiglie, aziende e PA) sono sempre più attenti al tema della sostenibilità, il mercato si sta aprendo alle fonti non programmabili e alla flessibilità, la digitalizzazione sta dispiegando crescenti opportunità di business.

Di questo contesto sfidante, ma anche ricco di opportunità, si occupa l’XI Workshop Annuale dell’Osservatorio OIR, in programma mercoledì 29 maggio di mattina presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo a Milano. Il convegno si concentra sui modelli di business dei produttori rinnovabili del futuro. In particolare:

Punti di forza e di debolezza dei diversi cluster di operatori;

Tipologia di proprietà e di gestione degli asset;

Valore aggiunto estraibile dalle diverse fasi della filiera;

Il ruolo centrale della funzione commerciale per i produttori FER;

Le diverse strategie di crescita.

Il programma dell’evento è consultabile sul sito Agici.