Riforma fiscale, dalle tredicesime al superbollo fino all’Imu: ecco le ultime novità

La commissione Finanze della Camera ha completato l’esame della delega fiscale – Tra le novità: stretta sulle sigarette elettroniche, incentivi per nuove assunzioni e semplificazione dei tributi locali

La riforma fiscale inizia a prendere forma. La commissione Finanze della Camera ha completato l’esame del testo, un passaggio che ha introdotto diverse novità. Il voto per il mandato al relatore è previsto per la prossima settimana, intanto il testo modificato sarà inviato alle altre Commissioni per i pareri. Secondo quanto stabilito dai capigruppo di Montecitorio, la delega fiscale approderà in Aula il 10 luglio.

Resta il nodo delle risorse. Per il momento al “taglio delle tasse” sono destinati 4 miliardi e ne servirebbero almeno il doppio. Ma a contendersi il “tesoretto” ci sono altri capitoli, come il taglio del cuneo contributivo rafforzato il 1° maggio dal governo. “È un passo avanti per riformare il sistema fiscale del nostro Paese e confido che, anche nelle successive fasi in Parlamento, ci sia la stessa collaborazione che ho notato oggi”, ha dichiarato il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo. Ma quali sono le misure previste?

Meno tasse sulle tredicesime, salta (per ora) la flat tax

La commissione Finanze della Camera ha dato l’ok all’emendamento che alleggerisce le tredicesime e mette in pausa la flat tax incrementale per i dipendenti. Il testo prevede “l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un’imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi riconducibili alla tredicesima”. Sulla tassa piatta “prevista invece una complessiva valutazione, anche a fini prospettici” per l’anno 2023.

Stop al superbollo auto, ma senza aggravi

ll nuovo emendamento consentirà di valutare “l’eventuale progressivo superamento” del superbollo sulle auto diesel di grossa cilindrata, senza maggiori oneri per i conti pubblici. La commissione Finanze della Camera ha approvato il testo modificando l’aspetto che riguarda la copertura finanziaria.

Rateizzazione acconto Irpef per autonomi

Sarà possibile introdurre una rateizzazione degli acconti e saldi dell’Irpef, ma anche prevedere una “progressiva ed eventuale” riduzione della ritenuta d’acconto. L’idea è quella di consentire la rateizzazione anche dell’acconto di fine anno.

Incentivi alle imprese per nuove assunzioni

Tra le misure previste, ci sono anche degli incentivi alle imprese sotto forma di superammortamento per le nuove assunzioni. Questa forma di incentivi sarà complementare al doppio binario Ires che prevede la riduzione dell’aliquota dell’Ires per le imprese che impiegano risorse in investimenti e assunzioni, nei due anni successivi alla produzione del reddito. La riduzione dell’Ires ci sarà anche per quelle imprese che impieghino risorse in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili. Per le imprese che non beneficiano di queste agevolazioni, inoltre, si prevedono eventuali incentivi fiscali alternativi.

Stretta sulle sigarette elettroniche e la nicotina masticabile

Tra le ultime modifiche approvate, arriva la stretta sulle sigarette elettroniche e nicotine pouches, bustine contenenti sali di nicotina e aromi. La misura prevede il divieto di vendita a distanza, transfrontaliera o con approvvigionamento transfrontaliero, ai consumatori che acquistano nel territorio italiano le e-cig e la nicotina masticabile. l divieto varrà per i prodotti d’inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina e i prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo anche mediante involucri funzionali al loro consumo.

Semplificazione tributi: Imu calcolata dal Comune e inviata al cittadino

Si fissa anche l’obiettivo del “graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione” nella semplificazione delle modalità di pagamento di alcuni tributi indiretti: un emendamento finalizzato ad una “maggiore semplificazione dei tributi locali”, spiega Lega, che l’ha presentato, con l’obiettivo di “prevedere il passaggio graduale dell’Imu da imposta autoliquidata a imposta calcolata dal Comune e trasmessa al cittadino”.

Lotta al gioco illegale

Ok anche al coinvolgimento della Guardia di Finanza dei piani di controllo per il contrasto al gioco illegale e alla delega al governo ad introdurre la global minimum tax.