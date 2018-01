Rifiuti, M5S surreale: chiede aiuto all’Emilia ma nega la crisi a Roma

Roma, di fronte all’emergenza rifiuti della Capitale, chiede una mano all’Emilia-Romagna ma i grillini negano l’evidenza (“L’emergenza è un’invenzione del Pd”) – Secca replica del Governatore Bonaccini: “Noi diamo una mano e loro ci insultano”

Chi vive a Roma lo sa, ma giova ricordarlo a tutti i lettori: a Roma l’emergenza rifiuti c’è. O meglio, per non scomodare il termine “emergenza”, che si presta a sfumature e interpretazioni (e quindi a scazzottate mediatiche, il terreno preferito di un certo modo di politica che va di moda adesso), potremmo semplicemente dire che i rifiuti ci sono, sono tantissimi, e molto spesso sono riversati per le strade della Capitale, come è documentato con un’infinità di foto e video disponibili in rete (e, purtroppo per i romani, non si tratta delle famose fake news).

Una soluzione al problema, seppur parziale, si è trovata: la Regione Emilia-Romagna, guidata dal Governatore Pd Stefano Bonaccini, ha offerto il proprio aiuto a Roma, dichiarandosi disponibile a ricevere una parte dei rifiuti in esubero nella Città Eterna. Si parla di 15mila tonnellate, non certo tantissimo, anzi come sottolinea il deputato emiliano del Movimento 5 Stelle Michele Dell’Orco “corrispondono ai rifiuti di Roma in soli tre giorni”. Pur sempre un aiuto, ma poi la polemica si spinge oltre e l’esponente grillino arriva persino a negare l’emergenza (o il caso, come preferite) dei rifiuti romani e ad attaccare Bonaccini.

“Non è detto che i rifiuti di Roma vadano all’Emilia Romagna – ha detto Dell’Orco, proprio dopo che lo stesso sindaco Virginia Raggi, dopo una polemica con l’ex pentastellato Federico Pizzarotti proprio sui rifiuti, aveva invitato ad abbassare i toni -. Al di là delle frasi demagogiche del presidente della Regione, non salva proprio nessuno. Piuttosto Zingaretti ci dica che fine ha fatto il piano regionale degli impianti di trattamento a freddo e quello della differenziata spinta su tutta la regione. Invece Roma è già partita con il porta a porta che verrà esteso in tutta la città”.

Dell’Orco ha poi rincarato la dose parlando di “emergenza rifiuti immaginaria a Roma” e postando una foto di cassonetti pieni: “Sono cassonetti di Castelfranco Emilia durante le vacanze di Natale. Emergenza anche qui? Basta bugie Pd un partito basato sulla propaganda falsa”, è la chiosa del grillino. Non si è fatta attendere, tramite Facebook, la risposta del Governatore Bonaccini: “Roma in emergenza rifiuti chiede aiuto, la Regione Emilia Romagna tende la mano e il deputato emiliano del M5S Dell’Orco ci insulta pure. Proprio senza vergogna”.

In realtà, è ancora possibile che quei rifiuti vengano trattati altrove, “in impianti più vicini, più economici e meno impattanti” come dichiarano i consiglieri regionali emiliano-romagnoli del M5S Andrea Bertani e Gianluca Sassi, ma resta un fatto: l’Emilia Romagna ha offerto la propria disponibilità a Roma, che ha replicato con gli insulti. Surreale.