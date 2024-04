Ricerca scientifica: Fondazione Cariplo e Fondazione Cdp premiano 13 progetti di giovani ricercatori italiani

Fondazione Cariplo e Fondazione CDP investono oltre 1,8 milioni di euro in 13 giovani ricercatori italiani con progetti innovativi in vari campi, tra cui la cura del cancro, la previsione dei terremoti, la robotica e l’energia sostenibile. Obiettivo: rafforzare la ricerca italiana e aumentare le candidature all’ERC

Tredici giovani ricercatori italiani con progetti innovativi nelle aree della cura del cancro, della previsione dei terremoti, della robotica, della scienza dei materiali e dell’energia sostenibile hanno ricevuto oltre 1,8 milioni di euro di finanziamenti dalla Fondazione Cariplo e dalla Fondazione CDP. Questi fondi sono stati resi disponibili attraverso il bando “Supporto ai giovani talenti italiani nelle competizioni dell’European Research Council (ERC)”, il quale sostiene ricercatori italiani nelle competizioni dell’ERC, istituito nel 2007 dall’Unione Europea per finanziare la ricerca scientifica e tecnologica. Questa è la seconda edizione del bando.

Contributo fino a 150 mila euro per la ricerca

Grazie ai fondi stanziati dalle due Fondazioni, le vincitrici e i vincitori avranno accesso a finanziamenti fino a 150.000 euro. Questo sostegno consentirà loro di potenziare i progetti di ricerca, stabilire o consolidare il team di lavoro, pubblicare articoli in riviste prestigiose, e partecipare a percorsi formativi presso centri di ricerca nazionali e internazionali. L’obiettivo finale è quello di presentare candidature più solide alle competizioni dell’ERC in futuro.

36 i progetti pervenuti in questa edizione

Per la seconda edizione del bando, avviata nel giugno 2023, sono stati presentati 36 progetti, richiedendo oltre 5 milioni di euro di finanziamenti, a fronte di 1,8 milioni di euro disponibile. Nonostante ciò, il numero dei progetti finanziati è aumentato da 12 a 13, evidenziando un forte interesse. Questo incremento rispetto alla prima edizione, che aveva stanziato 1,35 milioni di euro, è stato possibile grazie alla qualità dei progetti presentati.

Dopo un rigoroso processo di selezione condotto dalle Fondazioni e da una commissione di esperti ‘grantees ERC’, sono stati scelti i 13 vincitori. Questi ricercatori provengono da enti di ricerca e università di cinque regioni italiane e operano in diversi settori del sapere, dalla fisica e ingegneria alle scienze della vita e sociali.

Tempini (Fondazione Cdp): “sostegno ai ricercatori italiani”

“Sostenere i ricercatori italiani nel consolidamento dei loro progetti nell’ambito delle competizioni europee di enti prestigiosi come l’European Research Council significa abilitare un potenziale enorme non solo per il nostro Paese, ma per l’avanzamento scientifico e tecnologico di tutto il mondo. Da sempre i nostri giovani talenti si differenziano per la qualità e l’eccellenza delle proposte. Attraverso queste risorse vogliamo garantire che abbiano tutti gli strumenti utili per competere in maniera equa con i colleghi europei, su temi di fondamentale importanza come la ricerca sui tumori o la robotica”, ha dichiarato il Presidente di Fondazione Cdp, Giovanni Gorno Tempini.

“Sostenere chi fa ricerca nel nostro Paese è fondamentale. È ancora più importante quando si tratta di valorizzare i giovani. Ancora una volta abbiamo potuto riscontrare l’elevata qualità dei progetti che ci hanno presentato. Ci inorgoglisce vedere questi giovani impegnati nella ricerca in ambiti in cui abbiamo un grande bisogno di innovazione, per la salute delle persone, per la salvaguardia del nostro territorio e di chi ci vive, e in molti altri ambiti, in cui la ricerca d’eccellenza può migliorare la vita di tutti. È importante che nello svolgere questa attività, le fondazioni collaborino. La partnership con Fondazione Cdp è quindi strategica e di valore perché unisce competenze e risorse, potenziando l’impegno e il risultato che uniti possiamo ottenere” ha commentato Giovanni Azzone, Presidente di Fondazione Cariplo.