Ricerca scientifica, assegnati al Quirinale gli Eni Award 2024

Si è svolta ieri, al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni Giuseppe Zafarana e dell’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi, la cerimonia di premiazione degli Eni Award

Nato nel 2008, il premio Eni per la ricerca scientifica è cresciuto fino ad affermarsi come un appuntamento di rilievo internazionale per la ricerca e l’innovazione tecnologica applicate al mondo dell’energia e dell’ambiente. Il premio valorizza ricerche che contribuiscono all’identificazione di soluzioni per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con riguardo alle tematiche di sostenibilità e accesso all’energia.

Alla sua sedicesima edizione, il premio ha visto la partecipazione di oltre undicimila candidature. Le ricerche presentate sono state esaminate da una Commissione Scientifica composta da esperti di spicco che rappresentano istituti di ricerca di prestigio in tutto il mondo, compresi sei vincitori del premio Nobel. Quest’anno, Eni ha anche premiato progetti di start-up, spin-off universitari e team preposti all’innovazione attraverso la menzione speciale Eni Joule for Entrepreneurship, mirata a promuovere la valorizzazione delle tecnologie nascenti nel settore.

I vincitori del 2024, suddivisi in diverse categorie, sono stati premiati al Quirinale, in presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni Giuseppe Zafarana e dell’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi.

Per valorizzare la sua iniziativa, Eni ha realizzato delle pagine speciali sul proprio sito che permettono di navigare in maniera interattiva attraverso la timeline delle varie edizioni del premio. Inoltre è presente un planisfero che rappresenta l’archivio delle premiazioni geolocalizzate, in funzione della nazionalità di ogni singolo ricercatore. Dal 2008 ad oggi sono state premiate 114 ricerche, divise in 8 categorie. 24 i Paesi di provenienza degli autori.