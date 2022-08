RFI, Alta Velocità Napoli-Bari: ultimi cantieri entrano in fase realizzativa. Puglia più vicina a Roma e Napoli

L’ultimazione dei lavori su Hirpinia-Orsara-Bovino consentirà una riduzione dei tempi di viaggio e l’aumento della capacità dei treni passeggeri e merci sulla linea

Tutti i cantieri della nuova linea AV Napoli – Bari entrano nella fase realizzativa. A dare l’annuncio dei lavori sulle tratte Hirpinia-Orsara e Orsara-Bovino, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), che inizieranno rispettivamente il 5 e 10 agosto, completando l’elenco dei lotti in fase di esecuzione. Gli interventi hanno un costo complessivo di 5,8 miliardi di euro, finanziati anche con i fondi del Pnrr. Entro il 2027, alla conclusione dei lavori, gli spostamenti dalla Puglia verso Napoli e Roma saranno più veloci.

Nel dettaglio, l’ultimazione di queste due tratte consentirà una ulteriore riduzione dei tempi di viaggio tra il capoluogo campano e quello pugliese e l’aumento della capacità dei treni passeggeri e merci sulla linea: sarà infatti possibile andare da Bari a Napoli in 2 ore, fino a Roma in 3 ore e collegare Lecce e Taranto alla Capitale in 4 ore. Prima di questa data, sottolinea RFI, sono comunque previste progressive riduzioni dei tempi di viaggio, grazie all’apertura per fasi dei nuovi tratti di linea, a partire dal nuovo collegamento diretto del 2024.

I lavori sulle tratte Hirpinia-Orsara-Bovino

Per quanto riguarda la tratta Hirpinia-Orsara, percorso di valico appenninico, gli interventi prevedono la realizzazione di una galleria lunga circa 27 chilometri sui 28 complessivi di nuova linea. I lavori sono stati affidati al Consorzio Hirpinia Orsara AV, per un investimento complessivo da parte di RFI di circa 1,53 miliardi di euro.

I lavori della tratta Orsara-Bovino, lunga circa 12 chilometri che si sviluppa quasi tutta in galleria prevalentemente in territorio pugliese, saranno eseguiti dal Consorzio Bovino – Orsara AV, con un investimento complessivo da parte di RFI di 561 milioni di euro.

I due consorzi sono costituiti dalle imprese Webuild Italia – Impresa Pizzarotti – Partecipazioni Italia.