Rete idrica, Hera: nuova tecnica per riparare i tubi dall’interno

La multiutility bolognese porta da Israele a Santarcangelo di Romagna una tecnologia che permette di riparare i tubi dall’interno, senza scavare

Hera porta in Italia una nuova tecnologia israeliana che consente di sigillare i tubi dall’interno, senza scavare, riducendo al minimo i disagi per riparare le perdite d’acqua. Si chiama Talr (Tranchless automated leakage repair) ed è un sistema che utilizza un sigillante in grado di chiudere in poco tempo buchi e fessure della rete.

Hera ha deciso di sperimentare per la prima volta questa nuova tecnica, brevettata e prodotta in esclusiva da una società di Ashkelon (Israele), nel paese romagnolo di Santarcangelo, dove il 21 dicembre prenderanno il via i lavori di manutenzione della rete idrica.