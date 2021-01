Renzi non dà il via libera a Conte e rilancia: “Ci sono veti su Iv?”

Nel colloquio con Mattarella, Italia Viva non pone ultimatum ma per ora non dà il via libera al Conte-ter e preferirebbe un mandato esplorativo per valutare se ci sono le condizioni per ricostituire una maggioranza – Spiazzato ancora una volta il Pd che invece si è pronunciato per l’incarico a Conte subito

Prima di pronunciarsi sul reincarico o no a Giuseppe Conte, che per ora non si sblocca, Italia Viva vuol sapere se le altre forze politiche pongono veti su Matteo Renzi e sul suo gruppo, di quale maggioranza si parla e quali sono i contenuti politici per affrontare le tre crisi italiane, quella sanitaria, quella economica e quella scolastica. E’ quanto ha detto Matteo Renzi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’incontro clou della seconda giornata di consultazioni per risolvere una crisi politica che resta in alto mare.

Renzi, che prima di entrare al Quirinale ha ricevuto una lunga telefonata del premier Conte, non ha posto veti espliciti e non ha lanciato ultimatum ma ha chiesto risposte ribaltando l’ordine dei fattori: prima si deve decidere che cosa fare e con quale maggioranza farlo e solo alla fine ci si pronuncerà sul premier. E ha anche detto a Mattarella che preferirebbe che a verificare se ci sono o no le condizioni per riformare un governo preferirebbe un’esplorazione affidata a una personalità istituzionale.

Il leader di Italia Viva si è detto disponibile a discutere di tutto senza pregiudiziali degli sviluppi della crisi politica non escludendo nemmeno un governo istituzionale anche se quello politico viene preferito, ma prima pretende chiarimenti. Renzi non ha mancato di stigmatizzare la pioggia di insulti che Italia Viva ha ricevuto e l'”indecorosa caccia” ai transfughi messa in atto da Conte per allargare una maggioranza che per ora, senza il concorso dei renziani, non esiste. Di Conte premier o no se ne parlerà solo alla fine. Questo vuol dire che la durata della crisi non sarà breve e che chi pensava che tutto si potesse risolvere con un nuovo incarico al premier uscente entro sabato deve ricredersi.

Dopo Italia Viva, Mattarella ha ricevuto la delegazione del Pd che ha confermato la disponibilità a sostenere di nuovo un Governo a guida Conte ma Zingaretti è parso ancora una volta spiazzato dalla mossa di Renzi e non ha accettato di rispondere alle domande dei giornalisti a testimonianza del clima di tensione che domina la crisi politica