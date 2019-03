Rendimax assicurazioni: polizze Salute da oggi 100% digitali

Si amplia l’offerta assicurativa del gruppo Banca IFIS, lanciata in collaborazione con Yolo, a copertura di spese mediche, chirurgiche, dentali, infortuni e ricoveri ospedalieri. Cinque nuovi prodotti ognuno con due versioni e garanzie valide fino a 74 anni di età. Vale oltre 40 miliardi la spesa sanitaria privata italiana: solo il 2% è coperto da assicurazione.

Sette italiani su dieci pagano di tasca propria le prestazioni sanitarie per un esborso medio annuale di 655 euro e una spesa sanitaria totale privata di oltre 40 miliardi: il 42% dei denari è impegnato nell’acquisto di farmaci, il 20% per cure odontoiatriche, il 19% per visite specialistiche, il 10% sono visite mediche. Solo il 2% della spesa sanitaria privata è coperta da assicurazioni volontarie. Proteggere la propria salute e quella dei familiari aumenta il benessere e la serenità ma, soprattutto, assicura un sostegno economico fondamentale per affrontare costi, anche imprevisti, legate a un’eventuale malattia, un intervento chirurgico o altre cure. rendimax assicurazioni, la piattaforma e-commerce assicurativa di Banca IFIS nata a luglio 2018 in collaborazione con Yolo, in qualità di partner strategico e tecnologico, lancia oggi la gamma Salute: un’offerta full digital di polizze sanitarie modulabili a seconda dei bisogni e delle necessità, con copertura globale e tutela di nuclei familiari estesi (fino a 8 persone) e fino a 74 anni di età (per i neonati la copertura è free).

Le coperture sono garantite dalla Compagnia di assicurazione AmTrust e sviluppate con il supporto specialistico del riassicuratore RGA. «Con le nuove polizze Salute aggiungiamo un importante tassello all’offerta digitale e instant di rendimax assicurazioni – spiega Andrea Galbiati, responsabile Assicurazioni di Banca IFIS – posizionandoci su un mercato complesso con un’offerta completa e pricing competitivi, su un target esteso che va dai nuovi arrivati ai nonni. Abbiamo disegnato polizze componibili con molteplici possibilità di estensione delle garanzie, in grado di adattarsi in qualsiasi momento ai bisogni degli assicurati e delle loro famiglie». «Grazie alla collaborazione con Banca IFIS, AmTrust e RGA siamo riusciti a sviluppare una nuova proposta assicurativa in uno dei settori con maggiori potenzialità di crescita», afferma Gianluca De Cobelli, Co-Founder e CEO di Yolo Group. «Al centro dell’offerta vi è un approccio pienamente customer-centric, in grado di rispondere alle esigenze del consumatore digitale che può scegliere come costruire e sottoscrivere il proprio pacchetto di protezione, in totale autonomia e in mobilità o comodamente anche dal proprio divano, attraverso lo smartphone o il pc».

L’offerta Salute

Le polizze sono disponibili già online al sito di rendimax, l’acquisto è interamente digitale. Cinque i prodotti “core”: Vivisano infortuni, Vivisano ricovero, SorriDente, Vivisano spese mediche e Vivisano chirurgia. Due le formule: Easy e Top con molteplici “upsell” per estendere le garanzie ad altri ambiti, come Lenti e Occhiali e Sport agonistici. Ognuno può costruirsi la propria polizza componendola come un puzzle a incastro. I pacchetti coprono le spese per: infortunio, diarie da ricovero, cure dentali, spese mediche e interventi chirurgici. È previsto il rimborso diretto in strutture convenzionate, con servizio di prenotazione.