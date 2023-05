Regione Sicilia, assenteismo a caro prezzo: zero riforme ma 900 euro al mese in più per i consiglieri

Tanti soldi, poco lavoro, pochissime leggi. La Regione Sicilia è diventata uno scandalo che sicuramente rattrista il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Continua mancanza del numero legale, 900 euro al mese in più, zero riforme e solo sei leggi in sei mesi. La Regione Sicilia è uno scandalo. I consiglieri si sono appena regalati un aumento mensile di 900 euro ma non si può dire che si siano messi a lavorare di più. “Così non si può continuare” è insorto perfino il Presidente dell’Assemblea Regionale, Gaetano Galvagno di Fratelli d’Italia, lamentando la continua mancanza del numero legale in aula che impedisce di approvare i provvedimenti. E i risultati si vedono: in sei mesi non è stata votata alcuna riforma – e la Si ilia sa di qua te ne avrebbe bisogno – e in tutto sono state approvate sei legge. Sei leggi in sei mesi: vergogna assoluta