Referendum: vince il Sì, ma netta rimonta del No

Il Sì alla riduzione del numero dei parlamentari si attesta al 69,3% e il No al 30,7%, malgrado tutti i principali partiti sia del Governo che dell’opposizione fossero schierati per il Sì

Al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari ha vinto il Sì. I risultati parziali dello spoglio danno già un quadro inequivocabile, al di là di ogni possibile margine d’errore: il Sì ha raggiunto il 69,3%, mentre il No si è attestato al 30,7% quando sono stati esaminati i risultati in 56.657 sezioni su un totale di 61.622. Un risultato netto, ma non plebiscitario né bulgaro, come pure si era previsto per diversi mesi prima della consultazione.

Per quanto riguarda l’affluenza, secondo gli ultimi numeri forniti dal ministero dell’Interno si è recato alle urne il 53,84% degli aventi diritto al voto. Il dato è definitivo e tiene conto dei dati forniti da 7.903 Comuni su 7.903. Tirando le somme, una partecipazione superiore al 50% va comunque al di là delle attese, soprattutto considerando i timori legati ai possibili contagi da Covid-19 che negli ultimi giorni avevano causato un fiume di defezioni da parte di scrutatori e capi sezione.

Aggiornato alle 18:53 del 21 settembre 2020