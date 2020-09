Reddito di emergenza: si può fare domanda fino al 15 ottobre

Come previsto dal decreto Agosto, è possibile ottenere una nuova mensilità di Rem “in aggiunta a quanto eventualmente già erogato” i mesi scorsi – Online il servizio Inps per fare domanda

Fare domanda per il reddito di emergenza (Rem) è di nuovo possibile. L’Inps spiega in un comunicato che dal 15 settembre è tornato online il servizio per inoltrare le richieste. La procedura rimarrà disponibile fino al 15 ottobre, dopo di che chiuderà i battenti per sempre, a meno di nuovi interventi del governo.

La riapertura temporanea del reddito di emergenza è stata stabilita con il decreto Agosto. In sostanza, il governo ha stabilito che, su richiesta, è possibile ottenere una nuova mensilità di Rem, “in aggiunta a quanto eventualmente già erogato” i mesi scorsi, precisa l’Istituto di previdenza.

COME FARE DOMANDA PER IL REDDITO DI EMERGENZA

Ma, in termini pratici, come si fa domanda per il reddito di emergenza? L’Inps spiega che la nuova richiesta “può essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare” entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020 non solo attraverso la procedura online, ma anche recandosi in un ente di patronato o in un centro di assistenza fiscale (Caf).

Chi sceglie di inviare la domanda via internet deve effettuare l’accesso al sito dell’Inps utilizzando una delle seguenti credenziali:

Pin dispositivo Inps

Credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2

Cns (Carta Nazionale dei Servizi)

Cie (Carta di Identità Elettronica)

A giugno l’Inps aveva ricordato che per fare domanda di reddito di emergenza è necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica valida. La Dsu è il documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali dei nuclei familiari, in base ai quali viene calcolato l’Indicatore della situazione economica equivalente. A sua volta, l’Isee è il valore utilizzato dalla Pubblica amministrazione (statale e locale) per determinare chi ha diritto a prestazioni sociali agevolate, dagli assegni familiari al bonus bebè, passando per l’esenzione dalle tasse universitarie e – appunto – il reddito di emergenza.

Se vuoi sapere quali sono i requisiti per accedere al reddito di emergenza o conoscere altri particolari relativi a questa misura, leggi la nostra guida in 5 punti.