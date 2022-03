Raffaello, anteprima della mostra alla National Gallery di Londra

La mostra dedicata a Raffaello si tiene alla National Gallery di Londra dal 9 aprile al 31 luglio 2022 ed è in collaborazione con Credit Suisse

In occasione del 500° anniversario della morte di Raffaello nel 2020 e ritardato a causa delle restrizioni del Covid, la National Gallery presenta una delle prime mostre, dal titolo Credit Suisse Exhibition: Raphael, in assoluto che esplora la carriera completa di questo gigante del Rinascimento italiano. Un pittore, disegnatore, architetto, designer e archeologo che ha catturato nella sua arte l’umano e il divino, l’amore, l’amicizia, la cultura e il potere, e che ci ha regalato immagini per eccellenza di bellezza e civiltà: la vita di Raffaello fu breve, la sua opera prolifica, e la sua eredità immortale. Nella sua breve carriera, durata appena due decenni, Raffaello Santi (1483–1520) ha plasmato il corso della cultura occidentale come pochi artisti prima o dopo. Questa mostra esamina non solo i suoi celebri dipinti e disegni, ma anche il suo lavoro non molto conosciuto in architettura, archeologia e poesia, nonché i suoi disegni per la scultura, l’arazzo, la stampa e le arti applicate. L’obiettivo è fare qualcosa che nessuna precedente mostra di Raffaello ha mai fatto: esplorare ogni aspetto della sua attività multimediale.

Ampiamente cronologica, la mostra si apre con una sezione dedicata ai primi lavori dell’artista realizzati nelle Marche e nella sua città natale Urbino. Questi includono i disegni per la sua “Pala d’altare di San Nicola da Tolentino (Studi per l’incoronazione di San Nicola da Tolentino”, 1500-1 circa, gesso nero, Palais des Beaux‐Arts de Lille) che riflettono la sua pratica di tutta la vita di studiare da modelli dal vivo. La mostra si sofferma poi su Firenze dove, oltre ad affermarsi all’interno di una nuova rete di committenza, Raffaello continua a produrre opere per molte altre location, tra cui la Madonna Ansidei (Madonna con Bambino e San Giovanni Battista e San Nicola di Bari, 1505, olio su pioppo, Galleria Nazionale) per Perugia. Una rara raccolta di dipinti di Raffaello della Vergine col Bambino – il genere che soprattutto fece suo – comprende dipinti risalenti al suo tempo a Firenze, nonché dipinti eseguiti durante i suoi primi anni a Roma, dove si trasferì nel 1508 per lavorare per uno dei grandi mecenati della storia dell’arte occidentale, papa Giulio II (regnò dal 1503 al 1513).

Segue una sezione sull’arrivo di Raffaello a Roma dove ottenne rapidamente il patrocinio del banchiere senese Agostino Chigi (1466–1520). Il Chigi divenne il suo più importante committente laico, commissionando affreschi per la sua villa suburbana, oggi chiamata la Farnesina, nonché progetti per cappelle in due chiese romane: Santa Maria della Pace e Santa Maria del Popolo. La mostra comprende due tondi in bronzo di Santa Maria della Pace, mai esposti in precedenza fuori dall’Italia (attribuiti a Cesarino Rossetti su disegni di Raffaello “L’incredulità di San Tommaso”; e “La discesa nel Limbo”, entrambi del 1511–12 circa, bronzo, Demanio italiano, Milano, Chiaravalle, Chiesa Abbaziale di Santa Maria.) Una sala è poi dedicata agli affreschi di Raffaello per gli appartamenti privati ​​di Giulio II, o Stanze. Questo progetto di quattro stanze comprendeva composizioni monumentali a più figure raffiguranti soggetti biblici, scene della storia della Chiesa, allegorie di concetti come la Poesia e il grande raduno di filosofi noto come “Scuola di Atene” (1509–10). I disegni in mostra includono uno studio della vita per il filosofo greco Diogene (circa 412–323 a.C.) raffigurato nella “Scuola di Atene (Studio per Diogene”, circa 1508–10, punta d’argento su carta con primer beige, rosa e viola chiaro, Städel Museum, Francoforte sul Meno.) Oltre al suo impegno impegnativo per le Stanze, Raphael trovò il tempo per altre commissioni, incluso il suo ritratto penetrante del malaticcio e anziano, ma volitivo Giulio II, esposto anche in questa stanza (1511, olio su pioppo, National Gallery, Londra) che ha trasformato il modo in cui i potenti erano raffigurati nell’arte occidentale. Gli anni romani di Raffaello lo videro applicare ampiamente i suoi talenti e costruire un’impresa artistica trainante e multiforme. L’artista e biografo Giorgio Vasari (1511–1574) lo ha descritto come un “artista universale” in riconoscimento della maestria che ha sviluppato attraverso molti media. La sezione esplora il suo lavoro innovativo nei media come l’incisione, l’arte decorativa e il design di arazzi, così come la sua architettura e il lavoro archeologico come geometra dell’antica Roma. La pittura resta comunque centrale nella sua opera, come dimostrano le variazioni pittoriche sul soggetto della Sacra Famiglia esposte in mostra.

Raffaello, Santa Caterina di Alessandria, circa 1507

Molti dei suoi disegni di stampa originali, incisi da Marcantonio Raimondi (1470/82 circa – 1534 circa), sono qui esposti insieme ai suoi disegni preliminari che rivelano l’immenso problema che Raffaello si occupò di quelle che altri avrebbero potuto considerare opere minori. Ciò include il suo “Studio per la strage degli innocenti” (1509–10 circa, gesso rosso, The Albertina Museum, Vienna.) Inoltre, in questa sezione è incluso un unico disegno autografo per il bordo di un vassoio (“Design for the Border of a Salver’, 1510 circa, penna e inchiostro bruno, gesso rosso, The Ashmolean Museum, Oxford.) In qualità di geometra dell’antica Roma di papa Leone X (regnò dal 1513 al 1521) Raffaello intraprese un ambizioso rilievo della città antica con i disegni dei suoi principali edifici, lamentando in una lettera esposta nella mostra la distruzione di rovine significative come vergogna della nostra età’, Lettera a Leone X, (Raffaello, in collaborazione con Baldassarre Castiglione (1478–1529), 1519, prestata dall’Archivio di Stato di Mantova, Acquisto Castiglioni.) La mostra offre anche una panoramica del suo lavoro di architetto a Roma, compreso il suo incarico più prestigioso come architetto della nuova San Pietro, gli inizi della basilica che conosciamo oggi. I suoi progetti per case private a schiera, o palazzi, sono rappresentati da un modello della facciata del Palazzo Branconio dell’Aquila, mentre i suoi progetti per la tentacolare Villa Madama, creata come rifugio dei Medici alle porte di Roma, erano i più ambiziosi nel loro genere fin dall’antichità, ma purtroppo la villa era stata completata solo in parte (“Elevation Drawing of a Villa Project”, 1516 circa, The Ashmolean Museum, Oxford.)

Il lavoro pionieristico di Raffaello come disegnatore di arazzi è rappresentato da San Paolo che predica ad Atene (Officina di, o per conto di, Pieter van Aelst, attivo intorno al 1490–1533, su disegno di Raffaello, circa 1517–19, Lana di Bruxelles, seta e filo avvolto in metallo dorato, Musei Vaticani, Città del Vaticano.) Questo faceva parte della sua serie sugli Atti degli Apostoli, progettata per essere appesa nella Cappella Sistina sotto, e in diretta concorrenza con il famoso soffitto affrescato di Michelangelo . Questa serie è tra le sue opere più complesse e influenti, portando la logica delle sue narrazioni monumentali e meticolosamente pianificate degli affreschi vaticani su un mezzo diverso e trasportabile. Un facsimile digitale del cartone dipinto originale per l’arazzo (Royal Collection, in prestito permanente al Victoria and Albert Museum), realizzato appositamente per questa mostra, aiuta a chiarire il processo creativo collaborativo alla base di questi grandi progetti, che coinvolgono anche assistenti pittori e disegnatori , ovviamente, come i tessitori nei Paesi Bassi che hanno creato le opere finite. La spettacolare sala finale è dedicata alla ritrattistica degli ultimi anni di Raffaello. Era generalmente troppo occupato per assumere commissioni di ritratti, a meno che non vi fosse un forte imperativo politico, come con il “Ritratto di Lorenzo de’ Medici” (1518, olio su tela, Collezione privata). I ritratti che eseguiva, quindi, tendono essere stato dipinto per amicizia o affetto, esemplificato in modo supremo nel suo famoso ‘Ritratto di Baldassarre Castiglione’ (1519, olio su tela, Musée du Louvre, Parigi).

La mostra “The Credit Suisse Exhibition: Raphael” è curata da David Ekserdjian, professore di Storia dell’arte e del cinema all’Università di Leicester; Tom Henry, Professore di Storia dell’Arte (Emerito) all’Università del Kent; e, per la National Gallery, il dottor Matthias Wivel, curatore di Aud Jebsen per la pittura italiana del Cinquecento.