Qualcomm, nuovo chip per Pc con IA integrata a meno di mille euro: è sfida a Intel e Amd

Qualcomm presenta al Ifa 2024 il chip Snapdragon X Plus 8-core, sfidando Intel e Amd. Con prestazioni del 61% superiori e un’efficienza energetica avanzata, il nuovo processore rivoluziona il mercato dei Pc grazie all’integrazione dell’AI e alla collaborazione con aziende come Microsoft, Acer e Asus. Ecco le caratteristiche

Qualcomm Technologies scende in campo per sfidare Amd e Intel con i nuovi chip Snapdragon X Plus 8-core, presentati in occasione dell’IFA 2024 a Berlino. Destinato al mercato dei Personal Computer, questo processore si distingue per le prestazioni eccezionali e l’elevata efficienza energetica, offrendo una maggiore durata della batteria e un’esperienza utente avanzata. I benchmark mostrano un aumento impressionante del 61% nelle prestazioni della CPU rispetto alla generazione precedente, accompagnato da un consumo energetico di gran lunga inferiore rispetto ai principali concorrenti, come Intel e AMD.

Con questa innovazione, Qualcomm non si accontenta più di dominare il mercato mobile e punta ora con decisione ai PC, spinta dall’ondata di interesse verso i PC Copilot, ossia dispositivi arricchiti con capacità di intelligenza artificiale. Si tratta di un passo decisivo verso una democratizzazione della tecnologia IA, rendendola accessibile anche al pubblico consumer.

Un chip pensato per il mercato consumer

Una delle sfide principali per Qualcomm è, infatti, quella di rendere queste innovazioni accessibili a una fascia di pubblico sempre più ampia. Con il Snapdragon X Plus 8-core, l’azienda riesce a portare un prodotto dalle alte prestazioni a un prezzo competitivo. I PC che integreranno questo chip saranno disponibili a meno di 1000 euro, rendendo la tecnologia IA avanzata più accessibile per l’utente medio.

L’attenzione all’IA è chiaramente visibile anche nell’integrazione di una Npu (Neural Processing Unit) estremamente potente, che permette di sfruttare appieno le capacità di intelligenza artificiale senza appesantire la CPU, garantendo così un utilizzo fluido e senza interruzioni. I consumatori potranno contare su PC potenti, leggeri e in grado di gestire una vasta gamma di applicazioni, dalle più semplici a quelle più complesse e legate all’AI.

Snapdragon X Plus 8-Core: un salto tecnologico

Al centro di questa nuova piattaforma c’è la CPU Qualcomm Oryon a 8-core, progettata per offrire prestazioni superiori e un’efficienza energetica senza precedenti. La serie Snapdragon X si basa sull’architettura Arm, permettendo un’efficienza energetica ottimale per gestire applicazioni complesse e prolungare la durata della batteria, un aspetto cruciale per i PC con funzioni AI sempre più energivore. Il chip non solo garantisce una maggiore reattività per applicazioni pesanti, ma lo fa con un minor consumo di energia, prolungando la durata della batteria, un fattore cruciale nei dispositivi portatili moderni.

A supportare la Cpu c’è una potente GPU che permette l’utilizzo di più monitor esterni (fino a tre), offrendo un’esperienza multimediale di altissimo livello sia per il lavoro che per l’intrattenimento. Questa caratteristica rende lo Snapdragon X Plus 8-core una soluzione versatile, capace di soddisfare tanto le esigenze degli utenti professionali quanto quelle dei gamer e degli appassionati di streaming.

La rivoluzione IA con la Npu

L’elemento più rivoluzionario dello Snapdragon X Plus è l’integrazione di una Npu a 45 Tops (Tera Operations Per Second, unità di misura utilizzata per indicare la capacità di calcolo di un processore), in grado di gestire enormi quantità di calcoli legati all’intelligenza artificiale. Questo processore dedicato all’AI è un vero e proprio balzo in avanti per i PC di nuova generazione, soprattutto considerando l’imminente crescita dell’utilizzo di applicazioni basate su machine learning e algoritmi di intelligenza artificiale avanzati.

Grazie a questa Npu, i PC equipaggiati con Snapdragon X Plus possono gestire in tempo reale applicazioni AI, come assistenti digitali intelligenti, software di riconoscimento vocale o sistemi di miglioramento dell’immagine. Le esperienze Copilot+ permettono di creare un ambiente di lavoro più interattivo e produttivo, con la possibilità di partecipare a videoconferenze, creare presentazioni dinamiche e gestire più task contemporaneamente, il tutto potenziato dall’AI.

Le partnership di Qualcomm

Durante il keynote di IFA 2024, il Ceo di Qualcomm, Cristiano Amon, ha annunciato importanti partnership con aziende come Acer, Asus e Microsoft, che integreranno i nuovi chip Snapdragon X Plus 8-core nei loro PC, inclusi i Surface. Un segno della volontà dell’azienda di diversificare il suo business sfidando direttamente Intel e AMD.

Anche Microsoft ha accolto con entusiasmo la piattaforma Snapdragon X Plus, con Pavan Davuluri, Corporate Vice President di Windows + Devices, che ha sottolineato come questa tecnologia stia ampliando le capacità dei PC Copilot+, rendendo l”IA più accessibile su Windows.

I primi Pc con Snapdragon X Plus 8-core sono già disponibili in vendita.