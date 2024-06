Intelligenza artificiale: Amd lancia la sfida a Nvidia con nuovi chip rivoluzionari

Amd non delude le aspettative e al Computex 2024 lancia la sfida a Nvidia con nuovi prodotti “intelligenti”. L’azienda ha presentato i processori Ryzen con architettura Zen 5, in arrivo a luglio. Annunciati poi due chip che promettono di elevare ulteriormente le prestazioni nel campo dell’intelligenza artificiale

Amd, (Advanced Micro Devices), multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, non delude le aspettative e al Computex 2024, la fiera tecnologica di Taipei lancia la sfida a Nvidia. L’azienda californiana, con sede a Sunnyvale, ha, infatti presentato i nuovi processori Ryzen con architettura Zen 5, pronti a rivoluzionare il mercato a luglio. Questi processori, arricchiti dalle varianti desktop della serie Ryzen 9000 e dai laptop della serie Ryzen AI 300, promettono prestazioni eccezionali in tutte le aree di utilizzo.

IA: al via la sfida a Nvidia

Amd ha presentato i suoi più recenti processori per l’intelligenza artificiale, delineando un piano ambizioso per sviluppare chip AI nel corso dei prossimi due anni, con l’obiettivo di competere con il leader del settore, Nvidia.

Lisa Su, Ceo dell’azienda, ha così annunciato il Radeon Instinct MI325X che arriverà nel quarto trimestre del 2024. “L’IA è chiaramente la nostra priorità numero uno come azienda e abbiamo davvero sfruttato tutta la capacità di sviluppo all’interno dell’azienda per farlo”, ha detto Su ai giornalisti.

La crescente domanda di chip avanzati per i data center dedicati all’IA ha spinto Amd a sfidare Nvidia nel redditizio mercato dei semiconduttori per l’IA, un mercato che per ora domina l’azienda di Jen-Hsun Huang con circa l’80% della quota.

Amd: ecco il chip del futuro

Amd guarda avanti con l’introduzione della serie MI350, prevista per il 2025, e della serie MI400, in arrivo nel 2026. Questi chip, basati su architetture innovative, promettono di elevare ulteriormente le prestazioni nel campo dell’intelligenza artificiale, aprendo la strada a nuove e entusiasmanti applicazioni nel mondo digitale. L’azienda prevede che il MI350 offrirà un miglioramento delle prestazioni nell’inferenza fino a 35 volte superiore, rivoluzionando il processo di calcolo delle risposte AI generative.

“Questa cadenza annuale è qualcosa che c’è perché il mercato richiede prodotti e capacità nuovi… Ogni anno abbiamo la prossima grande novità in modo che abbiamo sempre il portafoglio più competitivo” ha dichiarato Su.

Su ha anticipato che Amd prevede di raggiungere vendite di chip per l’IA per un valore di circa 4 miliardi di dollari entro il 2024, in aumento di 500 milioni rispetto alla stima precedente.

Amd: i nuovi processori Ryzen

Al Computex 2024 Amd ha poi presentato i nuovi aggiornamenti alla serie Ryzen 5000, includendo il Ryzen 9 5900XT e il Ryzen 5800XT, entrambi disponibili a luglio con miglioramenti prestazionali e prezzi competitivi. Con i modelli ha svelato le innovazioni dell’architettura Zen 5.

Inoltre, AMD ha ufficialmente presentato la scheda video Radeon PRO W7900 Dual Slot per l’ambito business, e i processori AMD Ryzen AI serie 300, pronti per Copilot+, aprono nuove possibilità nell’IA sui laptop di nuova generazione.