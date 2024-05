Microsoft Copilot+: ecco i computer Windows con l’intelligenza artificiale integrata

Microsoft svela Copilot+, una nuova linea di PC Windows con intelligenza artificiale integrata. I nuovi Copilot+ saranno più veloci, efficienti e offriranno funzionalità esclusive come traduzione in tempo reale, assistenza durante i giochi e creazione di immagini da testo. Ecco le novità

Microsoft accelera nell’innovazione e annuncia Copilot+, una nuova linea di computer Windows con intelligenza artificiale integrata. Questi PC, in arrivo il 18 giugno, offriranno funzionalità IA dedicate, comprendendo le intenzioni degli utenti.

I Copilot+ (o Plus), sono i primi computer al mondo progettati con processori dedicati all’intelligenza artificiale fin dalla fase hardware, necessari per massimizzare il calcolo degli algoritmi e supportare i software dedicati.

“Stiamo introducendo una classe completamente nuova di computer Windows progettati per liberare la potenza dell’intelligenza artificiale distribuita su Edge e cloud. Chiamiamo questa nuova categoria PC Copilot+”, ha affermato Satya Nadella, Ceo di Microsoft, durante l’evento di lancio (la conferenza Build 2024) dal quartier generale di Redmond.

Ma oltre ad essere intelligenti saranno anche più veloci e con una maggiore durata. Grazie ai potenti chip predisposti per l’IA i nuovi Pc Copilot+ saranno il 58% più veloci del MacBook Air M3 con un incremento del 20% nella durata della batteria.

Computer con l’IA: merito del nuovo processore

I nuovi PC con intelligenza artificiale sono resi possibili dalla nuova generazione di dispositivi basati sui processori Snapdragon X Elite e X Plus di Qualcomm: sono loro il cuore pulsante di questi PC. La NPU Hexagon integrata nel Snapdragon X Elite supera le prestazioni di concorrenti come l’Apple M3 e l’Intel Core Ultra 7. Il Qualcomm Snapdragon X Elite è stato svelato insieme ai PC Copilot Plus e sarà disponibile dal 18 giugno, grazie alla collaborazione di diverse aziende con Microsoft per garantire la conformità alle specifiche dei PC Copilot Plus.

Cosa si potrà fare con Copilot+

Ma cosa si potrà fare con l’intelligenza artificiale nel computer? I Pc Copilot+ offriranno funzionalità esclusive grazie all’intelligenza artificiale che con le macchine tradizionali non erano possibili come per esempio la traduzione in tempo reale in 40 lingue. Microsoft ha annunciato che Copilot comparirà in varie parti del sistema operativo Windows 11, offrendo nuove capacità come l’integrazione nelle Impostazioni, in Esplora File e nelle notifiche. Inoltre, GPT-4o di OpenAI farà parte di Windows 11. Copilot potrà anche descrivere ciò che appare sullo schermo e fornire assistenza durante i giochi, incluso Minecraft.

Tra le nuove funzionalità, si annovera Recall, un’evoluzione delle note che consente di richiamare informazioni precedentemente visualizzate senza memorizzarle. Windows 11 offrirà anche le “Live Caption”, trascrizione da audio a testo per qualsiasi flusso sonoro. Cocreator permetterà di generare immagini da schizzi o prompt testuali.

I PC Copilot+ dovranno avere almeno 16 GB di Ram e un Ssd, con una Npu di almeno 40 Tops.

Microsoft: i nuovi modelli Surface con IA integrata

La rivoluzione dei PC Copilot Plus è guidata dai nuovi Surface Laptop e Surface Pro presentati da Microsoft. Il nuovo Surface Laptop di Microsoft presenta un design rinnovato con cornici più sottili, schermo arrotondato e sarà disponibile nelle varianti da 13,8 e 15 pollici, con nuovi colori. Equipaggiato con Snapdragon X Elite, promette un aumento delle prestazioni fino all’86% rispetto al predecessore Surface Laptop 5 e supporta fino a tre monitor esterni con risoluzione 4K.

Il Surface Laptop offre fino a 22 ore di riproduzione video continua, supporta HDR e Dolby Vision IQ, e mantiene la funzionalità touch screen. Il nuovo Surface Pro presenta un pannello OLED HDR, una fotocamera frontale migliorata e supporto per la registrazione video 4K dalla fotocamera principale. La tastiera-cover Flex Keyboard può funzionare anche separatamente dal dispositivo, via wireless, per una maggiore comodità e versatilità.

Oltre ai due surface, sono stati presentati anche vari laptop con CPU Qualcomm da diversi produttori partner di Microsoft tra cui Acer che offre il Swift 14 AI, dotato di funzionalità Copilot+ in Windows 11 e soluzioni come Acer PurifiedView 2.0 e Acer PurifiedVoice 2.0; ASUS che presenta il Vivobook S 15 con fino a 45 NPU TOPS integrati e tecnologia termica ASUS IceCool; HP con l’OmniBook X AI PC e l’EliteBook Ultra AI PC, con fino a 26 ore di autonomia e ottimizzazione AI on-device e Samsung che ha presentato il Galaxy Book4 Edge, che include funzionalità di Copilot e si integra all’ecosistema Galaxy AI con smartphone e tablet.

Yusuf Mehdi, Vicepresidente esecutivo di Microsoft, ha sottolineato che questa prima ondata di PC Copilot+ rappresenta solo l’inizio di un’innovazione che segna un cambiamento significativo nella piattaforma Windows.

Microsoft, tra le big della tecnologia è quella che ha adottato in modo aggressivo l’intelligenza artificiale generativa nei suoi prodotti. L’IA in stile ChatGPT è già integrata in tutti i prodotti dell’azienda, compresi Teams, Outlook e il sistema operativo Windows.