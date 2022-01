Qonto raccoglie 486 milioni e ne investe 100 in Italia: assunzioni in arrivo

Tra gli investitori di Qonto c’è Exor Seeds – La fintech francese investirà 100 milioni in Italia, suo secondo mercato di riferimento, assumendo nuovo personale

Qonto ha annunciato di aver raccolto un round di investimento Serie D pari a 486 milioni. La valutazione della startup francese di business finance management sale così a 4,4 miliardi di euro. A sottoscrivere l’aumento nuovi investitori del calibro di Tiger Global e Tcv, due grandi venture capital internazionali, ma anche Exor Seeds, la società di venture capital del gruppo Exor, Kkr, Alkeon, Eurazeo, Insight Partners, Guillaume Pousaz, Gaingels e Ashley Flucas. Nuovi ingressi che trovano ad attenderli altri colossi come Valar, Alven, DST Global e Tencent, che hanno rinnovato il proprio supporto a Qonto partecipando all’operazione.

Cosa ne sarà di queste nuove risorse? Una parte, pari a 100 milioni di euro, sarà investita in Italia. Nei prossimi due anni infatti la startup francese ha intenzione di espandersi nel nostro Paese, lanciando nuovi progetti e assumendo nuovo personale.





Qonto è stata lanciata nel 2017, è attiva in Francia, Germania, Spagna e Italia e conta già su 200mila clienti tra liberi professionisti e piccoli imprenditori. Il nostro Paese rappresenta il suo secondo mercato per dimensioni dopo quello francese, con una crescita dei clienti del 145% nel 2021 rispetto al 2020. “Con questo nuovo round di investimento, l’azienda si impegnerà a rafforzare la propria leadership nel Paese, ampliando il proprio team e continuando a costruire un’offerta su misura per i clienti locali”, fa sapere Qonto in una nota. La società infatti ha annunciato l’intenzione di investire oltre 100 milioni di euro in ciascun mercato (Italia, Germania e Spagna) nei prossimi due anni. Si prevede inoltre l’ingresso in nuovi mercati entro il 2023, allo scopo di arrivare entro il 2025 al 75% di nuovi clienti al di fuori della Francia.

In Italia, Qonto conta oggi su 40 dipendenti. L’obiettivo è quello di superare i 100, assumendo addetti al marketing e alle vendite, esperti di risorse umane e specialisti di customer services oltre che di compliance.

“Nel corso degli ultimi due anni, abbiamo assistito a una forte crescita dell’adozione di Qonto in Italia, con un aumento anno su anno del +145% del nostro numero di clienti. Questo round di investimento di Serie D segna un punto di svolta per Qonto e ci consentirà di rafforzare la nostra leadership nel mercato italiano. La nostra roadmap verso questo obiettivo è molto chiara: nei prossimi due anni investiremo oltre 100 milioni di euro in Italia, che ci consentiranno di reclutare i migliori talenti e concentrarci sullo sviluppo di prodotti e servizi su misura per le necessità di PMI e professionisti italiani”, spiega Mariano Spalletti, Country Manager Italia di Qonto.