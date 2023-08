Prysmian scatta in Borsa: è in pole per 3 progetti in Germania da 4,5 miliardi di euro

I tre contratti permetteranno di trasmettere l’energia generata nel Mare del Nord ai consumatori delle regioni occidentali e meridionali del Paese. Grazie a Prysmiam la Germania accelera la sua transizione energetica

Scatta Prysmian a Piazza Affari e a metà mattina guadagna oltre il 4%, migliore prestazione del Ftse Mib.

Il gruppo italiano, attivo nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, ha annunciato di essere stato selezionato da Tso Amprion, uno dei principali gestori europei di sistemi di trasmissione, come preferred bidder per i due sistemi di connessione della rete offshore BalWin1 e BalWin2 e per il progetto in cavo terrestre DC34, tre contratti che hanno un valore complessivo di 4,5 miliardi.

Amprion: questo accordo ci permetterà di stare nei tempi

Si tratta di opere che rientrano nel piano generale della Germania di installare 70 Gw di energia eolica offshore entro il 2045 e che permetteranno di trasmettere l’energia generata nel Mare del Nord ai consumatori delle regioni occidentali e meridionali del Paese. “Questo accordo rappresenta un significativo passo in avanti per realizzare nei tempi previsti questi tre importanti progetti”, sottolinea Hendrik Neumann, cto di Amprion, spiegando che “questo ci permette di assicurare fino al 2030 i principali componenti dei nostri progetti offshore”.

L’accordo di preferred bidder, sottolinea una nota, “prevede l’obbligo per le parti di negoziare in buona fede i punti ancora da definire dei progetti, con l’obiettivo di stipulare i contratti definitivi entro il 15 gennaio 2024”. Prysmian si è, quindi, impegnata a riservare la capacità produttiva e di installazione richiesta fino alla suddetta data. Prysmian è fortemente impegnata nello sviluppo di reti elettriche più verdi e intelligenti, supportando Amprion, uno dei suoi clienti principali, nei propri importanti obiettivi di transizione energetica, ricorda Hakan Ozmen, EVP Projects BU di Prysmian.

Gli analisti approvano, il titolo vola

Gli analisti di Equita sottolineano che “Considerando le dimensioni del progetto la notizia è chiaramente positiva”, ricordando che “Prysmian genera su base annua circa 16 miliardi di vendite”. “La notizia è molto positiva e non scontata” confermano da Banca Akros. A sostenere l’azione anche il fatto che Goldman Sachs ha alzato il target price da 59 a 61 euro, confermando il rating buy.

Alle 1030 stamane il titolo Prysmiam a Piazza Affari quota 35,98 euro in rialzo del 4,17%.

I contratti favoriscono la transizione energetica della Germania

Più in dettaglio, BalWin1 e BalWin2 trasmetteranno fino a 2 GW di energia ciascuno dai futuri parchi eolici offshore che saranno costruiti all’interno del Cluster BalWin nel tratto tedesco del Mare del Nord ai punti di connessione della rete a Westerkappeln (Bassa Sassonia) e Wehrendorf (Renania Settentrionale-Vestfalia), favorendo così la transizione energetica nel cuore industriale della Germania. Invece, DC34 (numero 82 della Legge tedesca sul piano dei requisiti federali), rientrante nel Rhein-Main-Link, collegherà la sottostazione nell’area di Ovelgönne/Rastede/Wiefelstede/Westerstede (Bassa Sassonia) a una seconda sottostazione sita in Bürstadt (Hessen) per trasmettere fino a 2 GW di energia prodotta dai parchi eolici offshore nel Mare del Nord ai consumatori dell’area metropolitana Reno-Meno.