Prysmian lancia Karona Overblow, nuovo sistema per il 5G

Prysmian ha lanciato Karona Overblow System, una soluzione che consente di installare nuovi cavi in fibra ottica nella rete di condotti preesistenti contenenti cavi precedentemente installati.

“Oggi più che mai, il trasferimento di dati costituisce parte essenziale della vita moderna – si legge nella nota pubblicata dalla società – di conseguenza è di fondamentale importanza predisporre una solida infrastruttura digitale. Le reti esistenti sono già sature di cavi preesistenti, ma installare ulteriori condotti può essere costoso e dispendioso in termini di tempo”. Per ovviare a questo problema Prysmian ha dunque lanciato il sistema Karona Overblow che comprende comprende cavi soffiati, attrezzatura per l’installazione, connettività e training completo.

Lo scopo è quello di consentire l’installazione di cavi aggiuntivi in un condotto, raggiungendo fino a un chilometro di distanza quando si applica il metodo Point to Point, e arrivando anche oltre quando si utilizzano le tecniche di centre blowing.

“Soluzioni ultraveloci e innovative sono richieste in vista delle emergenti tecnologie di prossima generazione per la futura società 5G, così da trasferire sempre maggiori quantità di dati contemporaneamente, anche in aree meno idonee e industrializzate” afferma Toni Bosch, vice presidenteTelecom Solutions di Prysmian Group. “Con questo progetto Prysmian continua a dimostrarsi un produttore globale che conta sulle proprie competenze e capacità per rispondere alle sfide tecnologiche sempre crescenti che i suoi clienti devono affrontare”.