Prysmian: commessa da 900 milioni negli Usa

Il contratto riguarda un progetto per la trasmissione di energia pulita a oltre un milione di famiglie americane

Prysmian Si è aggiudicata una commessa da 900 milioni di dollari negli Stati Uniti. A siglare il contratto con la società italiana è SOO Green HVDC Link, azienda titolare di un progetto di energia pulita negli Usa.

Nel dettaglio, Prysmian dovrà fornire sistemi di cavi ad alta tensione in corrente continua per trasmettere energia via terra lungo i tracciati ferroviari esistenti. In questo modo, oltre 1,2 milioni di famiglie riceveranno energia rinnovabile nelle proprie abitazioni.

Concepito come il primo collegamento di una rete di energia pulita nazionale, il progetto interregionale da 2.100MW connetterà due dei più grandi mercati energetici statunitensi. Collegando Midwest Independent System Operator (MISO), che serve l’area centrale degli Stati Uniti, e PJM Interconnection nell’area orientale, SOO Green fornirà grandi quantità di energia rinnovabile a basso costo a diversi centri urbani, da Chicago alla regione medio-atlantica.

“Dopo l’assegnazione di progetti iconici come il parco eolico offshore Vineyard e il progetto di potenziamento del sistema di trasmissione elettrica dell’area di Washington DC, la possibilità di fornire i nostri cavi per l’innovativo progetto di SOO Green consolida ulteriormente il ruolo di Prysmian Group come partner di riferimento per il mercato statunitense delle interconnessioni energetiche – ha sottolineato Valerio Battista, Ceo di Prysmian – A supporto di questa ambizione, potenzieremo lo stabilimento di Abbeville e creeremo nuovi posti di lavoro collegati al settore della produzione di energia pulita negli Stati Uniti”.