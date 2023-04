Proroga rottamazione quater: domande fino al 30 giugno, prima rata entro il 31 ottobre

Il Mef ha anticipato che all’interno del decreto Bollette ci sarà anche la proroga delle scadenze della rottamazione quater. Ecco tutte le nuove date

Con il decreto Bollette, attualmente in corso di conversione alla Camera, arriverà anche la proroga della rottamazione quater. Lo ha anticipato il ministero dell’Economia attraverso una nota che annuncia i cambiamenti relativi al calendario. Tradotto dalla teoria alla pratica, i contribuenti avranno tempo fino al 30 giugno per inviare le domande, mentre il pagamento della prima rata slitterà al 31 ottobre.

Rottamazione quater: gli attuali termini

In base a quanto previsto dal precedente calendario, i contribuenti avrebbero dovuto inviare le domande telematiche per la rottamazione quater entro il 2 maggio. La scadenza originale era in realtà stata fissata il 30 aprile che però cade di domenica e il 1° maggio è festivo. Così facendo avrebbero potuto accedere alla “sanatoria” che permette di pagare i debiti per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 con lo sconto di sanzioni, interessi e anche dell’aggio. La seconda scadenza era invece fissata al 30 giugno, data entro la quale l’agente di riscossione avrebbe dovuto rispondere comunicando importi e modalità di versamento, la terza al 31 luglio. Era quello il giorno entro cui i contribuenti avrebbero dovuto pagare la prima o unica rata.

Proroga rottamazione quater: le nuove date

Per presentare le domande ci saranno due mesi di tempo in più: la scadenza per inoltrare l’istanza relativa a tasse e multe non pagate slitta al 30 giugno. Non cambiano invece le modalità: la richiesta di sanatoria dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica tramite l’area libera o l’area riservata del sito agenzia delle Entrate Riscossione. L’accesso dovrà essere effettuato tramite Spid, Cie o Cns e tramite Entratel per gli intermediari abilitati.

L’Ader risponderà entro il 30 settembre

Il primo slittamento ne comporta un secondo (e poi un terzo). Il termine ultimo per ricevere dall’agente della riscossione le informazioni relative all’importo da versare e al piano dei pagamenti slitta dal 30 giugno al 30 settembre.

Proroga rottamazione quater: pagamenti entro il 31 ottobre

Ultima, ma non certo per importanza, la scadenza relativa al versamento della prima o unica rata della rottamazione quater. La proroga in questo caso è di 3 mesi: dal 31 luglio al 31 ottobre. Rimangono invece il termine al 30 novembre per l’eventuale seconda rata e quelli relativi ai successivi pagamenti.