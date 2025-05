Promos assume la gestione di San Marino Outlet Experience e rafforza la sua leadership nel mercato degli outlet

Promos gestirà il San Marino Outlet Experience: 7 outlet e 180.000 mq in portafoglio. Previsto un piano di sviluppo tra retail, turismo e sostenibilità

Promos, società italiana che sviluppa, promuove, commercializza e gestisce progetti immobiliari commerciali e terziari, ha ufficialmente assunto la gestione operativa e strategica di San Marino Outlet Experience, asset promosso da Borletti Group, Hines e VLG Capital. Con questa operazione, la società consolida ulteriormente la propria posizione di leadership nel settore dei Factory Outlet Center (FOC), portando il proprio portafoglio a 7 outlet, 850 negozi e oltre 180mila mq di GLA in gestione, per una quota di mercato prossima al 30%.

Cosa prevede l’accordo

L’accordo prevede la gestione integrata del centro, incluse le attività di leasing, marketing, property e facility management. A queste si aggiunge la definizione e implementazione di un piano di sviluppo pluriennale, finalizzato a rafforzare la competitività dell’asset attraverso tre direttrici principali: ampliamento dell’offerta commerciale, miglioramento della customer experience e valorizzazione della sostenibilità ambientale e del turismo.

Promos metterà a disposizione l’esperienza maturata nella gestione di FOC e destinazioni shopping, integrando il centro nel proprio network nazionale e creando sinergie operative e commerciali.

Un centro in espansione, con solide basi finanziarie

Il nuovo incarico a Promos si inserisce nel processo di consolidamento del San Marino Outlet Experience avviato a fine 2024, grazie all’ingresso del fondo IDEA CCR II di DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. come partner finanziario. L’obiettivo condiviso è aumentare il valore dell’asset nel medio-lungo termine, sfruttando appieno le potenzialità turistiche ed economiche del territorio.

San Marino Outlet Experience: un hub moderno tra retail, design e sostenibilità

Inaugurato nel 2021, il San Marino Outlet Experience si estende su 17.000 mq e ospita oltre 80 punti vendita, con brand di primo piano nei settori fashion, sport e accessori, tra cui Etro, The North Face, Montura, Prada, Under Armour, Timberland e Twinset.

Il progetto architettonico, firmato One Works, coniuga estetica minimalista e funzionalità sostenibile. Il centro è dotato di impianti a basso impatto ambientale e offre servizi premium come Welcome Lounge, Vip Lounge e postazioni per la ricarica di veicoli elettrici.

“Siamo lieti di intraprendere questa collaborazione con i promotori del San Marino Outlet Experience – ha commentato Filippo Maffioli, ceo di Promos – Il nostro obiettivo è supportare lo sviluppo del centro valorizzando il potenziale turistico e commerciale del territorio, con un piano di gestione fondato su innovazione, sostenibilità e attenzione al cliente”.

Tra le prospettive di medio periodo, Promos ha già anticipato la possibilità di interventi di ampliamento o diversificazione dell’offerta, in linea con la crescita della destinazione e l’evoluzione dei comportamenti di consumo.