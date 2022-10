Prometeia Talent Journey: al via il viaggio dell’Università di Pisa alla scoperta di nuovi talenti tech

Il 7 novembre al Polo Fibonacci si viaggia alla scoperta dei nuovi talenti tech con un seminario e una challenge su programmazione JavaScript. Ecco tutte le informazioni

Prende il via lunedì 7 novembre dal Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa il “Prometeia Talent Journey”, presso l’Aula E Polo Didattico Fibonacci Università di Pisa dalle 14:00 alle 18:00. Un tour all’insegna dell’innovazione che sarà occasione di incontro tra l’azienda e gli studenti dei corsi di laurea magistrale e del secondo e terzo anno della triennale delle facoltà di Ingegneria, Ingegneria informatica e Informatica, e che potranno mettersi alla prova con una challenge su programmazione JavaScript. Il seminario è organizzato dal prof. Paolo Milazzo con il supporto del Career Service.

Il “Talent Journey” raggiungerà nei prossimi mesi anche le Università degli Studi di Pavia, Cesena, Modena, Firenze, Siena, Cassino, Bari e Catania, e si concluderà a maggio 2023 con il “Talent Day”, una giornata nell’headquarter di Prometeia a Bologna insieme con 50 tra le ragazze e i ragazzi più talentuosi incontrati nelle università coinvolte, e interessati ad approfondire la conoscenza della realtà Prometeia.

Seminario Prometeia Tech Evolution

Attraverso un excursus su software, strumenti e tecnologie utilizzate nelle soluzioni enterprise di ultima generazione, Prometeia condividerà la propria esperienza in ambito tech. Dai vantaggi e dalle opportunità del cloud, alle soluzioni implementate su AWS, fino al processo industriale di produzione del software: un incontro per dimostrare l’importanza di uno sviluppo tecnologico di alto livello.

Codility Challenge

In occasione degli incontri con gli atenei che hanno aderito al Talent Journey, gli studenti saranno protagonisti di una sfida a premi basata sulla conoscenza dei linguaggi di programmazione.

Lo scopo della challenge è di trovare soluzioni efficienti a una serie di problemi algoritmici intriganti, e implementarle in JavaScript tramite un portale messo a disposizione dagli organizzatori. La challenge si svolgerà in presenza e avrà una durata di circa 60-90 minuti. I partecipanti dovranno arrivare dotati di un proprio computer portatile in grado di connettersi alla rete wifi. Al vincitore sarà regalato un buono Amazon e avrà la possibilità di partecipare al Talent Day previsto a maggio nell’headquarter dell’azienda a Bologna. Le spese di trasporto, vitto e alloggio saranno a carico di Prometeia.

Come partecipare?

Il seminario è aperto a tutti gli interessati. Per partecipare, registrarsi sul portale Career Center e specificare se si è interessati a partecipare anche alla challenge.