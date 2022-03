Prestiti garantiti per Pmi e Midcap: 170 milioni con la nuova piattaforma Igloo sostenuta dal FEI

In arrivo 170 milioni di finanziamenti e prestiti garantiti alle Pmi e midcap italiane grazie alla nuova piattaforma Igloo supportata dal FEI e dalla BEI

Nuove opportunità di finanziamento per circa 800 Pmi e midcap italiane, soprattutto per investimenti secondo criteri sostenibili. Questo è l’obiettivo della nuova piattaforma italiana di origine dei prestiti garantiti, volta a creare un canale di finanziamento alternativo alle Pmi per facilitare l’erogazione di finanziamenti ed il relativo accesso ai mercati dei capitali. Si chiama Igloo ed è il primo progetto di cartolarizzazione di crediti garantiti dallo Stato supportato dal Fondo Europeo per gli Investimenti in Italia, promosso con operatori non bancari, Gruppo MOL e Gruppo NSA ed i prestiti sono erogati e gestiti da sussidiarie del Gruppo MutuiOnline. Banca Finint, infine, partecipa come sponsor e master servicer.

Nel dettaglio, il FEI contribuirà attraverso un investimento di 50 milioni di euro in un’operazione di cartolarizzazione che fornirà liquidità alle imprese italiane. I rimanenti 120 milioni di euro verranno forniti dai partner dell’iniziativa e da investitori istituzionali italiani. NSA utilizzerà la piattaforma per processare parte dei propri 37,5 milioni di euro dedicati ai finanziamenti “green”, guidati dai criteri per la transizione climatica e la sostenibilità ambientale.

Inoltre, ciascun finanziamento del portafoglio cartolarizzato beneficerà della garanzia pubblica del Fondo di Garanzia per le Pmi, e dei criteri di azione per il clima e sostenibilità ambientale definiti dalla Banca Europea per gli Investimenti e applicati dal FEI.

L’iniziativa è già operativa ed in grado di “selezionare tempestivamente le imprese meritevoli per far loro ottenere i finanziamenti”, si legge in una nota, prestando particolare attenzione al conflitto russo ucraino che ha generato diverse difficoltà alle imprese esportatrici verso questi paesi.

Gelsomina Vigliotti, vice presidente BEI, ha commentato: “Grazie a questa operazione renderemo disponibili e accessibili finanziamenti alle piccole e medie imprese in modo da mitigare gli effetti della pandemia e sostenere la ripresa.”. Mentre Alessandro Tappi, Chief Investment Officer del FEI, ha sottolineato come le imprese Italiane potranno beneficiare di ulteriori fondi per promuovere i propri investimenti verdi e sostenibili. E infine, Francesco Salemi, Ad del Gruppo NSA ha aggiunto: “Gli aiuti alle imprese devono passare anche da questi nuovi canali di accesso al credito delle Pmi, al fine di garantire il massimo sostegno come già avvenuto durante il periodo di Pandemia”.