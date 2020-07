Prestiti garantiti, Banco Bpm: erogato un miliardo alle Pmi

L’istituto ha concesso 50mila prestiti garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia per le Pmi. La cifra complessivamente destinata alle Pmi sale a 10 miliardi, sommando le erogazioni già avvenute e quelle in corso di delibera

Dopo il via libera al decreto Liquidità, Banco Bpm ha concesso 50mila prestiti garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia per le Pmi. Lo comunica l’istituto in una nota, precisando che il valore complessivo dei finanziamenti ammonta a un miliardo di euro.

Le richieste crediti fino a 25mila euro con garanzia completa dello Stato, e su cui non era prevista nemmeno la verifica del merito di credito “sono state sostanzialmente tutte evase – prosegue la nota della Banca – mentre sono in corso di lavorazione e in fase di erogazione anche le ulteriori richieste fino a 30mila euro pervenute dopo il 5 giugno”.

A questi prestiti si aggiungono “70mila moratorie concesse alle aziende – continua Banco Bpm – tra quelle previste ex lege e quelle relative agli accordi bilaterali, e ulteriori tipologie di finanziamenti, sia a favore di Pmi che di aziende corporate, tra cui i prestiti garantiti dal fondo centrale o da Sace, i prestiti dei plafond Bei e i prestiti rientranti nei 5 miliardi di plafond messi a disposizione da Banco Bpm per far fronte alle esigenze di liquidità di imprese, professionisti e commercianti, ecc”.

Nel complesso, sommando quanto già erogato e quanto ancora in fase di delibera, si arriva a un importo totale pari a circa 10 miliardi di euro.

“Sin dall’inizio della pandemia ci siamo infatti attivati con una serie di azioni per dare supporto alle imprese, soprattutto le Pmi, le più vulnerabili e maggiormente colpite da questa crisi, con l’intento dapprima di garantire loro la liquidità necessaria per superare i mesi del lockdown e ora di sostenerne la ripartenza – afferma Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm – Crediamo che la difficile situazione che stiamo vivendo abbia avvicinato banche e imprese che, anche in collaborazione con le Istituzioni, dovranno cogliere tutte le opportunità per intraprendere un cambiamento che guardi al futuro”.