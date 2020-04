Prestiti garantiti fino a 25mila euro: via alle richieste

Dal 20 aprile, Pmi e autonomi possono chiedere i prestiti con garanzia pubblica al 100% – Le banche avvertono: “Non andate in filiale, si fa per telefono o via mail” – Trovato accordo Sace-Abi sui prestiti alle grandi aziende

Da oggi, lunedì 20 aprile, gli autonomi e le piccole e medie imprese possono chiedere in banca i prestiti fino a 25mila euro (o comunque entro il limite del 25% dei ricavi) coperti al 100% dalle garanzie dello Stato attraverso il Fondo di garanzia per le Pmi e il Mediocredito centrale. La durata massima di ciascun credito è di sei anni e, per la parte di capitale, i soldi si iniziano a restituire dopo due anni (preammortamento). In questi casi, inoltre, non è prevista nemmeno una valutazione del merito di credito, perciò si tratta di operazioni particolarmente appetibili. E il rischio è che gli sportelli bancari vengano presi d’assalto, contravvenendo alle misure anti-contagio imposte dal governo.

LA RICHIESTA DELLE BANCHE: “NON ANDATE NELLE FILIALI”

“Non andate nelle filiali – avverte Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, dai microfoni di “Circo Massimo” su Radio Capital – le richieste di informazioni e le domande si fanno per telefono e via mail. Non è che andando nelle filiali vengono date le banconote e non c’è una graduatoria di chi arriva”.

STRETTA SULLE MISURE PER LA SICUREZZA

Per disinnescare eventuali situazioni di tensione, il sindacato dei bancari Fabi ha attivato una task force che monitora gli episodi spiacevoli agli sportelli. In particolare, la segreteria nazionale ha chiesto a tutti i dirigenti sindacali e ai coordinatori nazionali di segnalare prevaricazioni e offese a danno delle lavoratrici e dei lavoratori.

“Così sconfiggiamo il virus della violenza” scrive il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, sottolineando che il ministro dell’Interno e i Prefetti hanno assicurato il massimo livello di presenza e vigilanza sugli sportelli bancari.

I PRESTITI OLTRE I 25MILA EURO

Per quanto riguarda i prestiti d’importo superiore a 25mila euro, la valutazione del merito di credito è prevista e lo schema delle garanzie stabilito dal decreto liquidità è il seguente:

90% per tutti i prestiti alle grandi imprese;

100% (90% dello Stato più 10% di Confidi) per i prestiti a imprese e autonomi fino a 800mila euro;

90% fino a 5 milioni.

L’ACCORDO ABI-SACE

A questo proposito, nelle ultime ore è stato concluso un ultimo passaggio tecnico. Per i prestiti alle grandi imprese, infatti, la garanzia viene gestita da Sace (controllata da Cdp), che ha trovato un accordo con l’Associazione bancaria italiana (Abi). “Nella notte si è arrivati ad ottenere le linee guida per la piattaforma – ha detto la ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, su Rtl 102.5 – È un buon risultato”.