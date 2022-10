Premio Paolo Borsellino 2022: tra i 15 premiati spiccano il Procuratore Antimafia Melillo e la giornalista francese Padovani

Il procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Melillo e la giornalista francese Marcelle Padovani sono tra i 15 vincitori del Premio Paolo Borsellino 2022 istituito 30 anni fa per onorare la memoria del valoroso magistrato siciliano ucciso dalla mafia

Tre prefetti, 18 sindaci, 15 dirigenti scolastici, 450 studenti in presenza, 36 scuole collegate in streaming e un coro di 70 ragazzi hanno animato oggi la 30^ edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino, organizzata all’Auditorium Flaiano di Pescara dall’Associazione Falcone e Borsellino in collaborazione con l’Associazione nazionale magistrati e con Legambiente. Il Premio, nato 30 anni fa per ricordare e onorare la memoria del valoroso magistrato siciliano ucciso dalla mafia nella strage di via D’Amelio, vuole dare, ancora una volta, “il giusto riconoscimento a quelle personalità che si sono contraddistinte per il loro impegno civile e sociale” nella consapevolezza che “la lotta alla mafia – come diceva Borsellino – dev’essere anzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità” con la mafia.

TRA I PREMIATI IL PROCURATORE ANTIMAFIA MELILLO E LA GIORNALISTA PADOVANI, COAUTRICE CON GIOVANNI FALCONE DEL BESTSELLER “COSE DI COSA NOSTRA”

Tra i 15 premiati ci sono rappresentanti della magistratura e delle forze dell’ordine impegnati in prima persona nella lotta per la legalità, esponenti della cultura, del giornalismo e dell’educazione alla legalità. Tra questi spiccano in particolare il nuovo Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e la giornalista francese ma da molti anni in Italia, Marcelle Padovani.

Melillo, che in precedenza è stato il capo della Procura di Napoli, è stato nominato a maggio nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dal Csm che lo ha preferito al procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Marcelle Padovani è invece la più nota dei giornalisti esteri in Italia ed è stata nel 1991 la coautrice con Giovanni Falcone del bestseller “Cose di cosa nostra” che in Italia ha venduto oltre un milione e 200 mila copie e a cui ha fatto seguire, proprio quest’anno, il nuovo libro “Giovanni Falcone trent’anni dopo”.