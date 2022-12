Premio Giornalistico Nadia Toffa su ecologia, ambiente ed ecomafie a Nunzio Ingiusto di FIRSTonline

Nunzio Ingiusto di FIRSTonline è tra i vincitori del Premio Giornalistico Nadia Toffa. Ingiusto ha scritto per numerosi quotidiani e testate online e oggi soprattutto per FIRSTonline. Nella lunga carriera si è occupato di Mezzogiorno, economia, energia, green economy e ambiente

Nunzio Ingiusto è tra i vincitori del terzo Premio Giornalistico Nadia Toffa su “ecologia ambiente e i danni provocati alla natura dalle ecomafie”. Il premio istituito nel 2019, in memoria della giornalista d’inchiesta, affinché la memoria ed il lavoro profuso a tutela dell’ambiente dalla inviata delle Iene Nadia Toffa, che si è sempre distinta e battuta contro l’inquinamento ambientale e naturalistico di ogni genere, non divenissero un mero ricordo.

Una filosofia ampiamente sposata anche dal giornalista Nunzio Ingiusto, personaggio di navigata esperienza in energia, ambiente e green economy. Nato a Pomigliano d’Arco (Napoli), Ingiusto è laureato in Scienze Politiche ed ha iniziato la sua carriera negli anni ’80. Ha scritto per l’Unità, Paese Sera, Il Mattino, Libero, Il Denaro, Specchio Economico, StartMAG e il Riformista. Nella lunga carriera si è occupato di Mezzogiorno, economia, energia, ambiente. É stato direttore di periodici locali ed account manager in Eni e Italgas SpA. Ha fatto parte di Comitati, Commissioni speciali ambiente ed energia. Già consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione Relazioni Pubbliche (Ferpi) è membro della Federazione Italiana Media Ambientali (FIMA) e della Free Lance International Press (Flip). È anche l’autore del libro “Mezzogiorno in bianco e nero“ (Ed. Orizzonti Meridionali). Ha vinto il Premio giornalistico “Calabria ‘79”. Oggi Ingiusto scrive per FIRSTonline, Italia Notizie24, EspressoSud.

Nel pomeriggio di mercoledì 21 dicembre, dalle ore 18.00, presso la sala conferenze Domenico Vicinanza del Palazzo di Città a Battipaglia, si terrà la consegna del Premio Giornalistico Nadia Toffa III Edizione, che verrà consegnato oltre a Ingiusto anche ad altri due giornalisti distintisi per le loro attività a favore dell’ambiente: Francesca Ghidini giornalista televisiva d’inchiesta di Rai 3 e Alessandro di laurenzio fotoreporter e giornalista de “Il Mattino”. Il premio verrà consegnato da Maurizio Toffa e Margherita Rebuffoni, i genitori della compianta giornalista.