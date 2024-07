Prelios acquisita da X3 Group (Ion): arriva il closing, operazione da 1,35 miliardi

Prelios opera nella gestione di asset alternativi con più di 40 miliardi di asset in gestione

Arriva il closing dell’acquisizione di Prelios da parte di X3 Group, società controllata dal gruppo Ion di Andrea Pignataro. Si tratta di un affare da 1,35 miliardi di euro.

Cosa fa Prelios

Fondata nel 1990 a Milano, Prelios opera in Italia nella gestione di asset alternativi, nel servicing e nei servizi immobiliari specializzati, con più di 40 miliardi di euro di asset in gestione tra crediti in sofferenza, inadempienze probabili e fondi immobiliari.

Per finalizzare l’operazione le due società hanno dovuto attendere il responso di Bankitalia e del governo che, dopo un’attenta valutazione, hanno dato il via libera. Ion è infatti una holding focalizzata su software e dati per digitalizzare e automatizzare i flussi di lavoro nel settore della finanza. Tra le sue partecipate troviamo Cerved e Cedacri, società che gestiscono dati sensibili e informazioni riservate.

Il presidente di Prelios Palenzona: “Grande soddisfazione”

A seguito dell’operazione, parole di apprezzamento sono state espresse dal presidente di Prelios, Fabrizio Palenzona. “È una grande soddisfazione e ci riempie di entusiasmo e responsabilità la conclusione positiva di questo lungo percorso. L’acquisizione da parte di Ion consentirà a Prelios di consolidare il suo ruolo di leadership nel settore del servicing e dell’asset management”. L’operazione, prosegue il presidente, “rientra in una più ampia strategia volta a migliorare la gestione degli stessi e l’efficienza dei processi decisionali attraverso l’uso di dati. Il settore del credit servicing in Italia sta attraversando una fase di consolidamento significativa, guidata dalla necessità di migliorare l’efficienza operativa, sfruttare le economie di scala ed espandere le capacità di servizio in un mercato in via di maturazione che necessita di nuove proposte di servizi piu’ sofisticati ed evoluti. Grazie ad Ion tutto questo sarà possibile”.