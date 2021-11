Prada punta a 4,5 miliardi di ricavi: boom di vendite online

Nel terzo trimestre le vendite retail sono aumentate del 18%, quelle online del 400% – Nel medio termine l’obiettivo è quello di incrementare i ricavi del 40%

Trimestre da incorniciare per Prada. Il colosso del lusso italiano ha chiuso i tre mesi da luglio a settembre con vendite retail in rialzo del 18 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, una progressione continuata anche all’inizio del quarto trimestre, indica la società. Boom delle vendite online, che rispetto a due anni fa, sono cresciute del 400%.

Prada ha registrato inoltre una forte generazione di cassa e un ulteriore miglioramento del capitale circolante netto, con la posizione finanziaria netta che al 30 settembre è diventata prossima allo zero.





In occasione del Capital Market Day, il gruppo ha presentato i propri obiettivi, affermando che nel medio termine lo scopo è quello di raggiungere un fatturato pari a 4,5 miliardi, il 40% in più rispetto ai 3,2 miliardi del periodo pre-pandemia e un utile operativo superiore al 20%. “Continueremo a puntare sulla distribuzione diretta, ma anche sul canale online per servire meglio i clienti – ha spiegato l’Ad Patrizio Bertelli – puntiamo a raddoppiare la presenza online e massimizzare l’esperienza omnichannel”.

Sempre nel medio termine, Prada intende incrementare del 30% le vendite a metro quadro, ma anche raddoppiare l’e-commerce. “L’online è passato dal 2 al 7% delle vendite retail, pur aumentando la produttività dei negozi e nonostante le chiusure del 2021 – ha continuato Bertelli -. L’obiettivo a medio termine e di arrivare al 15% dei ricavi generati da canale online, aumentando anche quello fisico: non abbiamo negozi a Atlantia o Houston, valuteremo il da farsi”.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Bertelli ha inoltre affermato: “Sono sempre stato interessato a comprare, non a vendere”, sottolineando che il gruppo “potrebbe diventare un aggregatore di piccole imprese tessili e manifatturiere italiane”. Tuttavia le decisioni saranno prese dal figlio Lorenzo Bertelli, che diventerà amministratore delegato nel giro di tre anni’, ha annunciato il padre. Lorenzo, figlio di Bertelli e Miuccia Prada ha poi detto: ‘Se si presenteranno opportunità, le valuteremo, ma senza fretta”.