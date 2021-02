Poste Italiane punta su sostenibilità e piattaforma anti-Covid

In occasione della quarta edizione del Multistakeholder Forum 2021, l’AD di Poste Italiane Matteo del Fante e il Condirettore generale Giuseppe Lasco hanno illustrato il piano strategico ESG dell’Azienda e le strategie per uno sviluppo sostenibile.

Sostenibilità, lotta al Covid, modalità più efficaci per conciliare le strategie di business delle imprese con la salvaguardia dell’ambiente e le esigenze dei territori e delle comunità. Questi sono i temi centrali della quarta edizione del Multistakeholder Forum 2021 di Poste Italiane, una giornata di confronto e opportunità per condividere la strategia del Gruppo di Matteo Del Fante.

Con l’occasione Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane, ha sottolineato la centralità dell’innovazione nella strategia dell’Azienda, con notevoli investimenti in tecnologia che, oltre a migliorare la qualità dell’offerta di prodotti e servizi, hanno consentito di adottare rapidamente misure efficaci per tutelare la salute dei dipendenti e dei clienti.

Tra queste, rientra anche la piattaforma informatica di supporto alla campagna vaccinale anti Covid-19, che permette di seguire il percorso dei vaccini dall’atterraggio dei voli fino alla distribuzione nelle ASL e di prenotare la vaccinazione online, tramite call center oppure direttamente tramite gli ATM Postamat e i palmari in dotazione ai portalettere.

“L’impegno che Poste Italiane ha assunto per la sostenibilità e l’innovazione – ha detto l’AD Matteo Del Fante – è un supporto importante per raggiungere gli obiettivi del Paese e dell’Europa per una ripresa economica sostenibile, in linea con quanto programmato nel Recovery Plan. Poste Italiane è motore di sviluppo per il Paese: siamo oggi in grado di fornire un contributo importante alla campagna vaccinale”.

“Contando sul pieno sviluppo della banda larga – ha concluso Del Fante – vogliamo contribuire all’obiettivo strategico di portare servizi ad alto valore aggiunto sul territorio per semplificare la vita dei cittadini e delle aziende”.

il Condirettore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco ha, invece, illustrato i tratti salienti del piano strategico ESG di Poste Italiane, l’importanza del rapporto continuo con gli stakeholder, le iniziative di welfare aziendale promosse dall’Azienda nonché il suo ruolo di partner attivo della campagna vaccinale. Inoltre, si è soffermato sullo sforzo logistico e organizzativo messo in campo da Poste Italiane per le comunità e il territorio nell’attuale fase pandemica.

Il Condirettore ha anche annunciato la firma della convenzione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli che prevede, tra l’altro, la predisposizione ed esecuzione di un piano aziendale anti Covid-19 sull’intero territorio nazionale, per il personale dell’Azienda.