Poste Italiane lancia il servizio di corriere espresso per la consegna a domicilio fresh

Il servizio di consegna a domicilio è già operativo a Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze grazie alla partnership tra la controllata MLK Deliveries e Mazzocco Srl e sarà esteso a breve a tutti i principali capoluoghi

Poste Italiane ha lanciato il servizio di corriere espresso “fresh” per la consegna a domicilio di prodotti alimentari freschi grazie alla partnership tra la sua controllata MLK Deliveries e la Mazzocco Srl, società del Gruppo di sistemi logistici Italtrans.

Il nuovo servizio è già operativo in molte città fra le quali Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze. A breve le consegne fresh saranno estese in tutti i principali capoluoghi.

Consegne nel giorno e ora scelti dal cliente

I prodotti alimentari acquistati online, che viaggeranno su automezzi refrigerati, saranno consegnati a domicilio nel giorno e nell’ora scelti dal cliente. È possibile anche scegliere di ritirare il pacco in un punto “fresh”, anziché all’indirizzo indicato in precedenza, segnalando online la variazione fino a 30 minuti prima dell’orario di consegna stabilito inizialmente sulla pagina di tracking che il destinatario riceve via sms e mail per ogni spedizione.

L’alleanza tra le due aziende coniuga la tecnologia di MLK Deliveries, che riceverà le prenotazioni del cliente per le consegne programmate, con la piattaforma logistica del freddo di Mazzocco.

Poste Italiane amplia, così, la gamma dei servizi di logistica legati all’eCommerce cogliendo le opportunità offerte dalla continua ascesa del settore enogastronomico, che ha visto triplicare il valore degli acquisti online negli ultimi quattro anni.

L’accordo con Deutsche Post DHL Group

Qualche giorno fa Poste Italiane ha concluso anche un importante accordo nel mercato internazionale dei pacchi siglando una partnership pluriennale nei settori logistica ed e-commerce con Deutsche Post DHL Group. L’accordo basato su quattro punti chiave, consentirà a Poste di connettere “al meglio i clienti italiani ai mercati internazionali, con spedizioni da e verso l’estero e una rete di locker automatici di ultima generazione, in aggiunta alle soluzioni di e-commerce già esistenti”.