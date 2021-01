Poste Italiane: +40% pagamenti digitali sotto Natale

Picco del +70% nelle transazioni e-commerce – Un risultato ottenuto anche grazie al programma governativo Cashback di Natale

Crescono i pagamenti digitali con Poste Italiane. Nonostante le misure restrittive imposte a causa della pandemia, il gruppo guidato dall’AD Matteo Del Fante ha registrato un incremento del +40% nei pagamenti digitali rispetto al 2019, con un picco del +70% nelle transizioni e-commerce. Sono i dati favoriti dagli acquisti natalizi resi noti dal Tg Poste, che confermano il ruolo di leader di Postepay, società di pagamenti digitali del gruppo.

Un risultato ottenuto anche grazie al programma Cashback di Natale: il programma sperimentale del mese di dicembre che prevedeva il rimborso del 10% (fino a un massimo di 150 euro e un minimo di 10 transazioni) per chi avesse acquistato nei negozi fisici tramite pagamento elettronico.

Hanno partecipato al piano governativo circa 1/5 degli utenti registrati (1,1 milioni di clienti di Poste Italiane su un totale di 5,8 milioni). Il Gruppo contribuisce anche al Piano Italia Cashless in corso fino a giugno. Tutti i titolari di una carta BancoPosta o Postepay possono iscriversi al programma sulle App Postepay o App Bancoposta.

Inoltre, chiunque utilizzi Codice Postepay – l’innovativo sistema di pagamento tramite App e Qr Code – può ottenere 1 euro in più di cashback per ogni transazione uguale o superiore a 10 euro, per un massimo di 10 euro giornalieri, che si aggiunge al 10% riconosciuto dallo stato.

Attualmente, sono state effettuate oltre 100mila operazioni con questa modalità di pagamento, sicura in termini di distanziamento sociale. Allo stesso modo è stata particolarmente apprezzata la modalità di pagamento contactless, con un aumento del +50% nel 2020 rispetto l’anno precedente.